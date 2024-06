Así es Luis Fonsi, de su tensa relación con Daddy Yankee a su matrimonio con la modelo Águeda López

Luis Fonsi es uno de los cantantes más conocidos y aclamados en la industria musical. Ya han pasado siete años desde que el interprete pusiera en el mapa el pop latino con su canción “Despacito” en colaboración con Daddy Yankee. Desde entonces su trayectoria musical ha ido en aumento cosechando grandes éxitos y convirtiéndose en un gran coach en España, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Colombia. Este martes será el invitado estrella de “El Hormiguero” para presentar su nuevo trabajo “El Viaje”. Además, el artista estará este verano de gira en nuestro país por su 25 años en la música.

El cantante de la canción del verano de 2017 se hizo con varios Premios Grammy Latino. Nació en Puerto Rico el 15 de abril de 1978, pero a la tierna edad de diez años se mudo con su familia a Orlando, Florida, donde comenzó a dar sus primeros pasos en la industria musical. Fue en 1998 cuando lanzó su primer álbum, por el que fue nominado en los Premios Billboard a Mejor Artista revelación.En 2010 conoció a la modelo española Águeda López, con la que tendría dos hijos. “Conocí a mi flaquita bella en Miami. Ella estaba trabajando de modelo y yo estaba en el mismo lugar. La miré, me miró, nos miramos... no pasó nada”, dijo el puertorriqueño en una entrevista en “Déjate Querer”. En ese momento él se estaba separando de su primera mujer, Adamari López, pero no impidió que consiguiera su contacto y empezara a hablar con la modelo por “Facebook”.

Luis Fonsi y Águeda López @guedalopez21 Redes sociales

Una relación que empezó a escondidas, debido a la presión mediática a la que estaban sometidos. “Hace 14 años, conocí a mi marido y eso atrajo mucha atención hacia mí. Y no fue positivo. Recibí mensajes de odio, faltas de respeto, críticas y todo lo que te puedas imaginar día tras día tras día durante mucho tiempo. Y fue muy duro”, confesó la modelo en una entrevista. Sin embargo, la pareja logró sortear todos los imprevistos y en 2011 dieron la bienvenida a su primera hija Mikaela López-Cepero. En 2013 los enamorados se comprometieron en París y no fue hasta el año siguiente que no se dieron el “Sí, quiero” en un viñedo de Napa, California. No tardaron mucho en ampliar la familia, pues en 2016 llegó a sus vidas el pequeño Rocco, que al igual que su hermana mayor nació un 20 de diciembre.

Una tensa relación con Daddy Yankee

Tras haber formado una gran familia con la modelo Águeda, el puertorriqueño prosiguió muy centrado en su trabajo musical. Uno de los momentos vitales de su carrera fue la canción de “Despacito”, que cantó en 2017 junto a su buen amigo Daddy Yankee. Sin embargo, esta relación no tardó en enfriarse y fue el propio Daddy Yankee quien explicó que “Fonsi y yo estamos súper bien. Negocio es negocio y amistad es amistad, son dos cosas totalmente diferentes… uno puede tener diferencias en el negocio, pero eso no significa que se dañe la relación”, dejando claro que no solo había un pequeño malestar en su amistad, sino también en su relación profesional.