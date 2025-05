Manuela Carmena, en 'El Intermedio', sobre Íñigo Errejón: "Una enorme desilusión"

En las últimas semanas, el programa 'El Intermedio' de laSexta ha vuelto a estar en boca de todos. Uno de los motivos principales de las noticias realizadas sobre ellos fue el sentido recuerdo que tuvieron tanto 'El Gran Wyoming' como Sandra Sabatés tras conocerse el fallecimiento de José 'Pepe' Mujica.

Ahora, los focos están de nuevo en este contenido gracias a la sección de la periodista denominada 'Mujer tenía que ser'. En esta ocasión, la persona escogida para la entrevista ha sido Manuela Carmena. La exalcaldesa de Madrid acude al programa de laSexta para promocionar su nuevo libro: 'Imaginar la vida'.

Una importante trayectoria

De hecho, tal y como explicó durante la conversación, este documento que acaba de publicar versa sobre su trayectoria vital. Por ello, y como comienzo de todo, Sandra Sabatés quiso recordar junto a ella que en 1982, el socialista José Barrionuevo le propuso entrar en política pero ella no aceptó el ofrecimiento.

Finalmente, fue en 2015 cuando dio el paso y se presentó a la alcaldía de Madrid. Y quiso explicar sus motivos: "El ver que solamente había mujeres de una edad similar a la mía pero muy conservadoras y muy vinculadas a los partidos de la derecha o de la extrema derecha quienes tomaban la decisión de ser propuestas ejemplares en el cambio político. Quería que hubiera una persona parecida a ellas pero radicalmente distinta".

Declaraciones sobre Íñigo Errejón

Por otro lado, durante esta interesante entrevista también abordaron un asunto más delicado. Y es que hay que recordar que en su segunda candidatura, Manuela Carmena cambió de partido político y, por tanto, compartió espacio con Íñigo Errejón. Aprovechando esta situación, la periodista de laSexta quiso hablar con la exalcaldesa sobre la actualidad reciente que le afecta a él.

Por su parte, la entrevistada quiso ser muy tajante al respecto: "Una enorme desilusión. No le traté mucho y no he vuelto a tener relación con él. Pero eso no quita que en los meses que le conocí, me pareció una persona con una capacidad para el análisis político, el discurso público interesante y estupendo. No tuve ocasión de prever que podía tener un comportamiento personal, en lo íntimo, en su relación con las mujeres como parece ser que él mismo, en un momento determinado, aceptó y que está muy en contra de lo que es deseable en la vida que vivimos".