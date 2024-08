Jorge Javier acusa a Ana Rosa de cerrar “Sálvame” en un tenso cara a cara

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana en “TardeAR” se convirtió rápidamente en un campo de batalla televisivo. Jorge Javier, conocido por su estilo directo, no dudó en culpar a Ana Rosa por el fin de “Sálvame”, sugiriendo que su intervención fue decisiva para que el programa saliera del aire. Este cruce de declaraciones en vivo mostró la tensión latente entre ambos presentadores, quienes no escatimaron en reproches y comentarios ácidos.

Durante el programa, Jorge Javier hizo alusión a la tensión que se generó el verano pasado, cuando “Sálvame” fue cancelado y su franja horaria fue ocupada por “TardeAR”. Sin rodeos, le espetó a Ana Rosa que ella fue responsable de esa decisión, a lo que la presentadora respondió con un tajante “no”. Este intercambio dejó claro que la herida por el cierre de “Sálvame” aún está abierta para Jorge Javier, quien no dudó en expresar su frustración en directo.

El diálogo entre ambos no se limitó a la cancelación de “Sálvame”. Jorge Javier también mencionó cómo la productora de Ana Rosa, Unicorn Content, se quedó con gran parte de la programación de Telecinco, lo que consideró como un movimiento sospechoso. Aunque Ana Rosa trató de defenderse, la conversación fue subiendo de tono, con ambos presentadores intercambiando acusaciones y recordando viejas rencillas.

Jorge Javier no se contuvo al hablar del fracaso de su programa “Cuentos Chinos”, reconociendo con ironía que no tuvo tiempo de invitar a Ana Rosa antes de que fuera cancelado. A pesar de las tensiones, ambos intentaron mantener el humor en la conversación, aunque la incomodidad era palpable. Ana Rosa, por su parte, trató de suavizar el ambiente, pero Jorge Javier dejó claro que no ha olvidado cómo se desarrollaron los eventos que llevaron al cierre de “Sálvame”.

Este encuentro en “TardeAR” no solo reflejó la rivalidad profesional entre Jorge Javier y Ana Rosa, sino que también dejó entrever las complejas dinámicas de poder dentro de Telecinco. Con la sombra de “Sálvame” todavía presente, este enfrentamiento en vivo seguramente dará que hablar en los próximos días, avivando el debate sobre el rumbo de la televisión en España.