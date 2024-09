María Patiño y Kiko Hernández traicionan a Carmen Borrego y cuentan lo que hizo a su hijo: "No es normal"

La privacidad escasea en los pasillos de Telecinco, sobre todo si quienes la buscan trabajan en programas de corazón. El correveidile es constante y todo lo que uno diga es susceptible de que al día siguiente se publique en un plató de televisión. Así le acaba de ocurrir a Carmen Borrego, que en plena guerra mediática con su propio hijo, José María Almoguera, ha sido traicionada por Kiko Hernández y María Patiño.

Confió en ellos cuando trabajaban juntos en “Sálvame” y les mostró algunos de los dolorosos mensajes que su primogénito le hacía llegar, una inclinación a compartir los trapos sucios de su familia por la que ahora ha sido cuestionada.

“Carmen me decía: ‘Mira, ven’, y me enseñaba todos los mensajes. Si tu hijo te dice que está mal o que te odia es una cosa que te dice a ti, no a todo Telecinco”, ha comenzado diciendo Hernández en "NQF", a lo que Patiño se ha sumado: “Ha compartido con la profesión todas las cosas de su hijo. Eso solo se hace con personas de tu máxima confianza”.

Bajo el punto de vista de la presentadora, “no es normal” el escaso filtro de Borrego a la hora de compartir con sus compañeros de la prensasus enfrentamientos con su hijo, como si pretendiera o le diera igual que se acabara filtrando.

Carmen Borrego Vamos a ver

Uno de los peores mensajes que José María Almoguera habría enviado a su madre habría sido un “para ti estoy muerto”. Aunque Borrego se resistió a confirmar que su hijo le hizo llegar estas duras palabras, finalmente terminó reconociéndolo en su pasada intervención en el programa “¡De viernes!”: “No he hecho nada para que se me cuestione tanto, no he hecho nada para que mi hijo me conteste 'estoy muerto para ti', porque decirle eso a una madre es lo peor que le puedes decir, la matas”.

Lo que está claro es que entre ellos hay un enorme cisma que les separa y que, de momento, parece difícil de cerrar. Lo peor de todo es que más pronto que tarde podría extenderse al resto de la familia, puesto que tanto Terelu Campos como Alejandra Rubio también se han mostrado de lo más duras con José María Almoguera.

José María Almoguera De viernes

“Me parece surrealista lo que ha dicho, y la conclusión que saco es que José María es un niño todavía, no ha madurado lo suficiente. No sabe suficiente de qué va la vida… Es muy egoísta”, ha comentado Alejandra Rubio en “Vamos a ver” sobre la entrevista de su primo.