María Hervás revela en 'El Hormiguero' el motivo de su retraso en una función de teatro: "Papá y mamá, cambiad de canal".

María Hervás ha sido la encargada de cerrar la semana en 'El Hormiguero', lo ha hecho para hablar sobre su innovador proyecto teatral, "Second Woman". Durante el programa, la actriz presentó una obra que promete ser una experiencia única: una función de veinticuatro horas continuas sobre el escenario. Esta producción se presentará en el Festival Grec de Barcelona los días 6 y 7 de julio y se trasladará a Sevilla en octubre.

Hervás, reconocida por su versatilidad y talento tanto en teatro como en televisión, ha destacado en series como "Machos Alfa", "El Inmortal" y "La Cocinera de Castamar". Su compromiso con el arte y las causas sociales la ha convertido en una figura admirada por el público. En 'El Hormiguero', recibió una calurosa ovación del público, y Pablo Motos expresó su asombro por la valentía de la actriz al embarcarse en un proyecto tan exigente. "Estás como una cabra. Es de un riesgo... No sabes lo que va a pasar", comentó el presentador, asombrado por la magnitud de la obra. "Es muy fuerte, voy a estar desde las 18:00 horas del día 6 de julio hasta las 18:00 horas del día 7", explicó Hervás, evidenciando la intensidad y el desafío físico que implica "Second Woman".

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó sobre sus criterios en las relaciones románticas. Hervás respondió con claridad: "Soy esteta y me gusta la belleza. Pero si la persona no tiene una mirada poética de la vida, no me gusta. Tampoco si trata mal a un camarero en un restaurante. No me gustan las personas desconsideradas". El tono de la conversación cambió cuando Motos le pidió a Hervás que contara una anécdota personal sobre una ocasión en que llegó tarde a una función de teatro en Madrid. Con una advertencia previa a sus padres sobre la naturaleza íntima de la historia, la actriz relató con humor cómo llegó tarde por primera vez a una de sus funciones de 'Iphigenia en Vallecas'.

Hervás explicó que un cambio en el horario de una función extra le pasó desapercibido y, mientras disfrutaba de una siesta veraniega con su pareja, recibió una llamada insistente de uno de los productores. "Bueno, que estaba haciendo el amor con él. Sudé mucho entonces...", confesó entre risas, recordando cómo se apresuró a llegar al teatro. "Llegué como 20 minutos pasada la hora, pero la función me salió muy bien. Tenía la piel fantástica", añadió divertida.