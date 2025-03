Marta Peñate, muy crítica con la participación de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

El reality show más duro de la televisión en España ha empezado su nueva andadura con muy buen pie. De hecho, Mediaset debe estar muy feliz por los resultados que está obteniendo en cuanto audiencias y repercusión tras las primeras emisiones de 'Supervivientes 2025'. Una de las máximas protagonistas, sin duda, está siendo Terelu Campos.

Desde el inicio, con su llegada a Honduras como una participante no oficial de la edición, toda su actividad está siendo muy particular. Ha tenido algún enfrentamiento verbal con otros compañeros y decidió, aunque no tenía obligación, intentar superar las difíciles pruebas físicas correspondientes a 'La Liga de los Dioses'.

Reacciones al intento de Terelu Campos

Uno de los programas de Telecinco, 'TardeAR', ha querido analizar todo lo que está pasando en 'Supervivientes 2025' y sus colaboradores han centrado sus opiniones, principalmente, sobre la hija de María Teresa Campos. Su intento de participación en las competiciones, aunque luego finalmente se retiró, fue objetivo de las críticas.

De hecho, tras ver las imágenes, Frank Blanco preguntaba a sus colaboradores: "¿Lo ha dado todo de verdad Terelu?". Por su parte, Miguel Ángel Nicolás decía: "Hombre a mí que ya quisiera hacer la prueba me pareció un gran paso". Mientras que Verónica Dulanto incidía: "Hombre un poquito obligada ehhh". Por su parte, Leticia Requejo apuntaba: "Terelu como la estrella que es, escuchó los aplausos del público y los gritos y dijo la voy a hacer pero para hacer eso mejor que no lo hubiera hecho".

Marta Peñate da su tajante opinión al respecto

Posteriormente, Marta Peñate quiso ofrecer una nueva versión sobre este asunto y fue muy dura con la participante de 'Supervivientes 2025': "Cansa un poco el hecho de que todo lo que hace Terelu se vitoree. Es decir Terelu se mueve, ohh Terelu se ha movido, Terelu se ha tirado un pedo, oh Terelu se ha tirado un pedo. Ya cansa un poco porque tenemos ahí a una persona que es Koldo que ha tenido muchas complicaciones en su vida y ese señor se ha hecho la prueba desde el principio hasta el final y se implica por el programa".

Por su parte, otra de las colaboradoras (Marta López) quiso matizar estas declaraciones: "Bueno este señor ha hecho las pruebas porque ha podido pero tenemos que tener en cuenta, que no solo Terelu, llevan diez días sin comer nada porque no tienen fuego y la sensación térmica era de cuarenta grados". Una repuesta que no sentó muy bien a la vigente ganadora del reality 'Supervivientes: All Stars' y realizó una replica contundente a un comentario de Marta López: "¿Pero la sensación térmica solo la tiene Terelu?. ¿Qué pasa que le han dado aire acondicionado a Koldo?".

Por último, Miguel Ángel Nicolás añadió una cuestión relevante: "Lo que está claro es que Terelu ha ido a ganarse el sueldo. Es verdad que Terelu Campos tiene un nombre y es imagen para 'Supervivientes' y haga lo que haga para bien o para mal es criticable con lo cual su figura es importante".