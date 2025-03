Salen a luz los mensajes que demuestran que Manuel mintió y perjudica su futuro en 'Supervivientes'

Herido de ¿muerte? Así quedó Manuel previsiblemente tras descubrirse que mintió en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. Los mensajes entre el gaditano y Anita fueron expuestos en el último debate de esta octava edición, que ha sido toda una bendición para la cadena de la carretera Fuencarral. Además, este revés se multiplica cuando esta noche se decidirá quién de este famoso trío dirá adiós a 'Supervivientes'.

Anita desmonta a Manuel en vivo

Anita William tenía claro una cosa y es que Manuel mintió en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. No ha parado de repetirlo en Cayo Cochinos y ayer su alegato se demostró que era verdadero. Sandra Barneda dió la razón a la joven barcelonesa y demostró los mensajes que dejaron a Manuel entre la espada y la pared. "Para mí eres, a día de hoy, mi prioridad. Eres mi karma. Te amo y lo sabes. No quiero a ninguna tía, te amo", escribía Manuel a Anita, dejando incrédulos a todos los presentes en el plató de Mediaset donde se celebró el debate y dio pie además, a que Montoya iniciará un show más, como nos tiene acostumbrado desde su participación en el reality de las tentaciones.

Montoya reaccionó de inmediato al levantarse del banco y bailar, convencido de que al gaditano se le caía la máscara. En ese momento, Barneda intervino revelando más mensajes, esta vez de Anita: "No quiero que te enganches, porque no puedo quererte con la misma intensidad", leyó en voz alta. En uno de sus mensajes, Anita dejaba claro su sentir: "Te tengo cariño y me lo paso bien, pero quiero estar tranquila y no quiero hacerte perder el tiempo". Ante esto, Manuel intentó justificarse en directo: "Igual lo he dicho, pero que yo no estaba enamorado de ella". Sin embargo, Sandra le recriminó: "Le has dicho 'te amo' tres veces". Manuel continuó con sus explicaciones asegurando que solo estaba jugando porque ambos estaban solteros, sin intención de hacer daño. Montoya, por su parte, insistía en culpar exclusivamente a Anita, afirmando que Manuel "vende la moto". Entre lágrimas, Anita se mostró sobrepasada por la situación. Viéndola así, Montoya expresó su dolor, aunque reconoció que todo tiene consecuencias. Finalmente, en un gesto inesperado, terminó abrazando a su exnovia en un emotivo cierre del reencuentro.

Entre la espada y la pared

Esta situación deja a Manuel muy tocado de cara a su futuro en 'Supervivientes' que se decidirá en el día de hoy. Montoya, Anita y Manuel, quienes actualmente residen en Playa Misterio, están en riesgo de una expulsión inminente. La decisión quedará en manos del público a través de una votación relámpago en la app de Mitele.

Los dos concursantes con mayor apoyo pasarán a formar parte de los equipos de Playa Calma y Playa Furia, convirtiéndose en participantes oficiales. Por el contrario, el menos votado no correrá con la misma fortuna y será eliminado de forma definitiva del reality, con Manuel en estos momentos como claro candidato a decir adiós tras ser expuesto en el día de ayer.