El mayor incoveniente de ser el presentador de 'Pasapalabra': "Me ponen siempre en un brete"

El 24 de julio, 'Pasapalabra' cumplía 25 años desde su debut en la pequeña pantalla gracias a la cadena Antena 3. Tras un largo periodo (y muy costoso) en Mediaset, el concurso regresó al grupo Atresmedia con Roberto Leal asumiendo las riendas de 'Pasapalabra'. Esta semana, el maestro de ceremonias sevillano ha coincidido con Silvia Jato, la primera presentadora de la historia del certamen, y hablando sobre como es ser el líder del concurso, ambos coincidieron en lo más complicado de ser la cara visible en la presentación de 'Pasapalabra', que tiene que ver además, con una de las pruebas más míticas del concurso televisivo.

Les ponen siempre en un aprieto

La presentadora volvió esta semana a 'Pasapalabra' como invitada, formando parte del equipo de Manu, y protagonizó un divertido momento junto a Roberto Leal. El presentador le comentó uno de los inconvenientes más curiosos de conducir el concurso: que en cualquier entrevista o aparición pública, le suelen proponer hacer el Rosco, poniéndole en aprietos. "Allá donde voy me lo hacen y me ponen en un brete", confesó Leal entre risas. La invitada no dudó en coincidir con él, asegurando: "¡Totalmente!", recordando que le ocurría lo mismo cuando estaba al frente del programa. Durante su participación, Leal también elogió sus habilidades como concursante, a lo que ella respondió con humor: "Yo lo odio, prefiero torturar", provocando risas en el plató.

Con respecto al programa de ayer, Manu recuperó la silla naranja debido a los errores de Rosa en las letras 'E' y en la 'L', provocando que la gallega se juegue seguir participando en el programa con la temida silla Azul. El bote del concurso de Antena 3 ya roza los 2 millones euros.