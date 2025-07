Roberto Leal se sincera en 'Pasapalabra' y revela cómo esta canción le causó un disgusto amoroso

La pista musical es una de las pruebas más complejas de 'Pasapalabra', porque aunque pueda parecer lo contrario, el abanico de posibilidades es tan amplio que en muchas ocasiones cuesta adivinar que canción están buscando. De hecho, tanto Manu como Rosa (los dos grandes aspirantes al trono del certamen vespertino de Antena 3 que luchan por un bote de más de 1,8 millones de euros), han espetado en varias ocasiones que no es su prueba fetiche dentro de 'Pasapalabra'. En el programa de ayer, el varapalo esta vez fue para el maestro de ceremonias del espacio líder de la última franja de la tarde, Roberto Leal, que tuvo que rememorar una mala anécdota del pasado, situada en un karaoke y en busca de un nuevo amor para el presentador nacido en Alcalá de Guadaíra.

Un amor no correspondido

Nuria Fergó, Ainhoa Arbizu, Carlos Chamarro y Pablo Puyol se sumaron a Rosa y Manu para ayudarles a ganar segundos clave en las pruebas previas a El Rosco. Durante La Pista Musical, Chamarro no pudo evitar bromear al verse enfrentado a Fergó, reconocida por su carrera musical, soltando un irónico “¿Qué hacemos aquí?”. Roberto Leal intentó tranquilizarlo, asegurando que “luego no siempre es así…”, justo antes de que Puyol añadiera que cantar no implica necesariamente tener conocimientos musicales. El ambiente se mantuvo distendido mientras el presentador daba paso a la canción, una balada romántica del año 1986. Aunque Fergó fue la primera en pulsar, ni ella ni Chamarro lograron acertar el tema, lo que dio pie a una anécdota personal por parte de Leal.

Justo antes de ofrecer una nueva pista de la canción, Roberto Leal decidió compartir una experiencia que arrancó las risas del plató: “Con esta canción intenté conquistar a alguien en un karaoke… y no acabó bien, me llevé un disgusto”, confesó entre bromas. El presentador citó un verso del tema ,“No es suficiente el ser tu amigo”, rematando la historia con ironía: “Es lo que yo trataba de decirle, pero no lo cogió…”. A pesar de los intentos, ni Fergó ni Chamarro dieron con la respuesta. Fue en la siguiente ronda, cuando se reprodujo un fragmento más largo, cuando Nuria Fergó supo identificar el tema: "¡Hola, mi amor!", interpretado por Junco. Leal, entre risas, bromeó con la fecha de la canción: “En 1986 yo tenía siete años… ¿qué hacía yo en un karaoke? Sería más tarde, porque esta canción se siguió escuchando bastante”. El momento cerró la prueba con complicidad, humor y buena sintonía entre los invitados.