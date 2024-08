¿En qué va a gastar Marta Peñate los 50.000 euros de premios de 'Supervivientes All Stars'?

Marta Peñate, la ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', ha revelado sus planes para el premio de 50.000 euros que obtuvo al alzarse con la victoria. A diferencia de ediciones anteriores del reality, donde el premio ascendía a 200.000 euros, esta edición especial redujo la cuantía, pero esto no ha mermado la ilusión de Peñate.

En unas recientes declaraciones, la influencer y exconcursante de 'Gran Hermano' y 'La isla de las tentaciones' anunció que compartirá el premio con su pareja, Tony Espina. "El premio es mío y de mi novio, lo usaré para algo en común. Una casa, cositas que tenemos pendientes", explicó Peñate. Este comentario refleja el deseo de la pareja de invertir en un futuro juntos, probablemente en la compra de una vivienda, aunque reconoció que la cantidad solo será suficiente para cubrir una parte del costo, como la entrada.

Marta Peñate y Sofía Suescun Telecinco

La victoria de Marta Peñate en 'Supervivientes: All Stars' la sorprendió gratamente, como ella misma confesó. "Todavía no me lo creo. Lo que menos me esperaba era ganar Supervivientes. Cuando me dijeron que era ganadora no me lo creía, y menos porque Alejandro Nieto me parece un superviviente de la hostia", expresó con humildad, destacando el nivel de competencia en el programa de Telecinco.