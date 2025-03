Melody sube, levemente, pero sube en las apuestas de cara a Eurovisión 2025

Falta menos de dos meses para Eurovisión 2025 y Melody empieza a escalar en las apuestas antes de que se produzcan las primeras actuaciones en vivo de 'ESA DIVA' tras su reformulación. La intérprete sevillana, que va a contar con un invitado inesperado en su actuación según confirmó ella misma en la gala de premios Dial 2025, abandonó el farolillo rojo de Eurovisión hace días y esta semana ha vuelto a escalar una posición más en las apuestas, ya con todas las canciones presentadas de cara al festival de la canción europea que se celebrará del 12 al 17 de mayo en la ciudad suiza de Basilea.

Subiendo lento, pero subiendo

Europa ya conoce las 37 canciones que buscarán el micrófono de cristal que consiguió Nemo para Suiza el año pasado en el Malmö Arena. Precisamente Suecia es la número 1 en la recopilación de las casas de apuestas que recoge la mayor comunidad de Eurovisión en el mundo, Eurovisionworld. El país escandinavo apuesta por el humor y la tradición con 'Bara Bada Bastu', de KAJ, una canción festiva y pegajosa que celebra la sauna finlandesa con un ritmo tecno y una letra divertida en sueco y finlandés. Es la primera vez desde 1998 que Suecia envía un tema en su idioma, lo que añade un toque especial a la propuesta. En segunda posición, tenemos a Austria con JJ y su canción 'Wasted Love', en tercer lugar Francia con la balada 'Maman' de Louane, en cuarto lugar la polémica Israel con la canción 'New Day Will Rise' interpretada por Yuval Raphael (superviviente del ataque terrorista de Hamás) y cerrando el 'top five' una afrancesada Países Bajos con la canción 'C'est La Vie' de Claude.

Y España, dónde está nuestro país con 'ESA DIVA' de Melody. Pues lejos de los cinco primeros puestos, y de los diez, quince, veinte y veinticinco. Melody es 30º en las apuestas, subiendo un puesto tras la reformulación, aunque la tendencia es ascendente ya que en semanas anteriores llegó a estar cerca del último puesto, ocupando los puestos de descenso durante varios días, incluso por detrás de países que no habían presentado aún propuesta de forma oficial. Veremos en estas próximas semanas que ocurre con nuestra Diva y si finalmente conquista Europa.