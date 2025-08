Mercedes Milá cuenta lo que pasó después de 'Dos por dos': "Dijeron que yo era una persona muy conflictiva"

Con más de 50 años de trayectoria profesional a sus espaldas y siendo un referente de la televisión, Mercedes Milá ha contado en 'Pasa sin llamar' lo difícil que es sobrevivir en el medio de comunicación y lo que la dijeron para alejarla de la pequeña pantalla.

En una distendida entrevista con Inés Hernand, presentadora junto a Alba Carrillo y Mariona Casas de la "falsa sitcom" que RTVE emite los sábados por la noche en La 2, la presentadora española ha admitido que "hay" y que ella también los ha sufrido.

"Esos momentos de no trabajo los recuerdo a la perfección y por eso siempre que me ofrecen un trabajo, aunque sea una m..... doy las gracias con toda la ilusión del mundo porque me acuerdo a la perfección de cuando no lo tenía", ha respondido.

La periodista comenzó a darse a conocer en el programa de entrevistas 'Dos por dos' de Fernando García Tola, pero tras la cancelación del programa vivió uno de sus peores momentos. "Estuve cuatro años" fuera de la televisión "porque dijeron que yo era una persona muy conflictiva y que era mejor no contratarme", ha desvelado.

"Si no llega a ser por la pareja que tenía, que era José Sálamo y pagaba el supermercado y el piso, yo me hubiera tenido que volver con mis padres", ha reconocido ante una sorprendida Hernand.

Tras abrirse en canal y compartir los malos momentos que ha tenido que pasar en su larga carrera, ha mandado un mensaje a todas aquellas personas que quieran seguir sus pasos: "Llévate una mochila de libros, experiencias, viajes… Una educación que sea todo lo rica que puedas y, a ser posible, sé buena persona".