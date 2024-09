Mercedes Milá desvela que rechazó presentar el regreso de 'Gran Hermano'

Tras la gran acogida de 'Gran Hermano' en su regreso a Telecinco, Mercedes Milá ha desvelado un secreto a voces. La histórica presentadora de concurso ha confirmado que Mediasetle ofreció volver a conducir el reality en su nueva edición con participantes anónimos. En una entrevista con el periodista Jorge Neila de 'El Televisero', Milá afirmó que rechazó la propuesta, pero agradeció el gesto a los directivos de la cadena, destacando que ese capítulo de su vida ya ha quedado en el pasado.

La presentadora explicó que la oferta fue realizada por dos figuras claves de Mediaset: Jaime Guerra y Alessandro Salem, CEO de la compañía. "Se lo agradecí muchísimo. Fue una cosa de corazón", aseguró Milá durante la entrevista. Aunque no detalló los motivos de su negativa, dejó claro que, de haber querido, habría podido volver a ser la cara de 'Gran Hermano'. "Si hubiera querido, lo habría presentado", sentenció con firmeza.

El regreso de 'Gran Hermano' a Telecinco ha apostado por una vuelta a los orígenes del formato, apelando a la nostalgia de sus primeras ediciones con concursantes anónimos, una decisión que parece estar dando buenos resultados en términos de audiencia. Desde el inicio de esta nueva temporada, algunos seguidores del programa fantasearon con la posibilidad de que Milá retomara su rol como presentadora, dado su icónico vínculo con el reality. No obstante, la periodista dejó claro que, aunque no descarta hacer una aparición puntual en algún momento, su etapa como presentadora del reality show ha quedado atrás.

Jorge Javier Vázquez y Mercedes Milá en una emisión anterior del 'Deluxe' Twitter

"Imagínate si un día me dicen 'presenta esta noche Gran Hermano porque nos hemos quedado sin nadie y lo tienes que hacer…'. Pues a lo mejor me atrevería y lo haría. Pero, en principio, ese programa ya está en mi vida atrás", comentó Milá, dejando abierta la puerta a posibles intervenciones esporádicas, pero no a un regreso definitivo.

Mientras tanto, 'Gran Hermano' ha comenzado esta nueva etapa en Telecinco con un pie firme, con Jorge Javier Vázquez liderando las galas y Ion Aramendi en los debates. El reality, producido por Zeppelin TV, ha logrado captar la atención de la audiencia desde su estreno, pero de momento está lejos de recuperar su liderato en el prime time.