Melani García: «‘TCMS’ me ayudó a descubrir cosas que tenía dentro y no sabía»

Con la enorme sonrisa que la caracteriza, la joven Melani García se coronó como la ganadora de la duodécima edición del programa más visto de los viernes, «Tu cara me suena», de Antena 3. Tras clavar una imitación de Anne Hathaway en «Los miserables» y repartir el premio entre todos sus compañeros, contestó a unas preguntas de LA RAZÓN.

¿Cuál fue la primera sensación que le cruzó por la cabeza y el cuerpo al ganar?

De sorpresa total, me acuerdo de mirar a Manel en plan..., «¿he oído bien? Mi nombre. Tengo miopía y no veía el nombre y me fiaba de lo que dijera Manel, de lo que escuchara. Y escuché mi nombre y flipando, porque claro, estaba segura de que ganaba Esperansa Grasia, porque claro, como es por votos y tiene tres millones de seguidores, pues decía: «Bueno, pues ya está, yo vengo aquí a disfrutar y a pasármelo bien». Súper contenta por mis compañeros, pero, de repente, con mi nombre me acuerdo de pegarme una sorpresa que no me lo podía creer. Vamos, sigo sin creérmelo todavía.

Y luego, ¿en qué en qué momento se se uno se acuerda de que de que puede ayudar con con esa victoria y ese dinero a una causa?

Es súper bonito. Estás ahí con la emoción del momento y Manel siempre te recuerda: «Bueno, y ahora estos 30.000 euros a quién van». Y a mí siempre me ha parecido súper bonito intentar ayudar a cuantas más causas mejor, porque hay muchas cosas a las que hay que ayudar. Entonces, decidí repartir mi premio con mis compañeros; con todos, no solo con los finalistas. Doné 6.000 euros a la Dana, a la Fundación Horta Sud, y 3.000 para cada uno de mis compañeros para la causa que ellos quieran elegir, porque así llegamos a más gente, entonces mucho mejor.

¿Cuál es la imitación en la que más a gusto ha estado?

Creo que Pimpinela porque me acompañaba Jorge González, y tenía yo menos cacho de canción, así que no me la tenía que cantar entera. Él un trozo y yo otro, así que mejor...

¿Y la que más respeto le ha supuesto?

Ha sido la de Céline Dion, porque claro, ella es una artistaza a la que yo admiro muchísimo y al ser la primera gala, que no llevaba esa costumbre de imitar, era la primera vez que imitaba. Y yo venía del lírico, que es un registro que se llama voz de cabeza y Celine canta con voz de pecho. Entonces, tenía que volver a empezar de cero; a aprender a cantar. Me acuerdo de intentar hacer ejercicios para aprender como amateur, de repente, la voz de pecho, intentar poco a poco hacerlo y hacer esa canción que hace ella espectacular. Y yo lo hice lo mejor que puede y ya está, pero bueno, con mucho respeto.

¿Qué se lleva de «TCMS»?

Muchísimas cosas. Sobre todo, en el tema de voz, por ejemplo, pues lo que te decía, salir del registro lírico y empezar a descubrir cosas que yo no sabía que podía hacer con mi voz. De repente, una voz engolada o cantar pop, rock. Eso me gustaba mucho porque nunca me hubiera atrevido yo sola a cantar eso. El programa me ha ayudado mucho a descubrir cosas que tenía dentro y que no sabía. Luego también experiencia profesional, por ejemplo, el utilizar «in-ears», que yo nunca había utilizado, salvo una vez en Eurovisión. No estaba acostumbrada y al final eso viene super bien para conciertos, para bailar. He aprendido muchas cosas que me van a servir a lo largo de mi vida y, bueno, he conocido a gente maravillosa.

Ha conocido a Kyle Alessandro y a JJ, concursante y ganador de Eurovisión 2025. ¿La intentaron convencer para participar en Eurovisión?

Sí, y me encantaría. La actuación imitando a JJ le llegó y me quiso conocer porque venía al Orgullo en Madrid. Viajé y todo para conocerle y de repente me dijo: «Oye, ¿quieres cantar conmigo ahí en el escenario?». Yo, flipando, le dije: «¿Estás seguro?». Que con «TCMS» vayas viviendo esas experiencias que te aporten todo eso, para mí ha sido cumplir un sueño tras otro.

Buena en los estudios y en la música, ¿está malacostumbrada?

Soy una persona que me aburro si no estoy haciendo nada. De repente, me pongo estos retos. «Tu cara me suena» me ha encantado porque así cada semana tenía algo nuevo que hacer. Me gusta mucho ponerme esos retos poco a poco e ir probándome a mí misma; a ver qué puedo hacer, a ver qué no, porque así me lo paso bien. Tampoco voy con el objetivo de he ganado esto, pues voy a ganar este también. Simplemente voy a disfrutarlo porque al final lo que más me gusta es que trabajo de lo que me hace feliz, que es cantar. Entonces, no lo veo como un trabajo, y eso es lo más bonito del mundo.

¿Piensa en el futuro?

Sí, claro, no voy a dejar la música para nada. Conseguí entrar a las dos carreras que que quería que esa Bellas Artes en la Politécnica y al Conservatorio Superior en canto lírico. Así que nada, el otro día ya me mandaron el correo de admitida y en septiembre ya empezaron las clases que tengo muchas ganas.