Nagore Robles, muy crítica con la presencia de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025'

La presencia de Terelu Campos en 'Supervivientes 2025' sigue generando mucho debate y controversia. A estas alturas, cuando quedan pocas horas para el estreno de esta nueva edición (22:00 horas), todavía se desconoce el papel definitivo que tendrá en el concurso. No ha sido presentado como participante de pleno derecho y se estima que su presencia en Honduras será de dos a tres semanas. Veremos si esta noche se desvela en qué consiste su "misión".

En los últimos días, las declaraciones acerca de su presencia en el reallity show más duro de la televisión se han sucedido de manera constante. De hecho, la última en pronunciarse sobre esta decisión que ha tomado Mediaset ha sido Nagore Robles. La expareja de una de las presentadoras de 'Supervivientes 2025', Sandra Barneda, ha sido muy dura con este anuncio en el podcast de Podimo denominado "La casa de mi vecina".

Críticas al concurso y a Terelu Campos

"Terelu va a ir ahí a ponerse crema y fin. No tengo ninguna duda, vamos". Así de contundente ha empezado su declaración al respecto. Además, añade: "Yo creo que le pondrán unas 'escaleritas' para que ella baje, poco a poco. No la veo yo tirándose. Vamos, igual me sorprende y tengo que enrollarme la lengua como una persiana. Pero vamos, yo creo que van a bajar el helicóptero así que pueda tocar el agua con la 'puntita' a ver si está fría o no".

Una vez ha expuesto este supuesto, le hicieron el siguiente apunte: "O puede ser que el helicóptero aterrice directamente en la isla...". Una frase que Nagore Robles recogió de buen agrado y dio su opinión al respecto: "Tranquilamente me espero eso. Por ella, lo que haga falta". En este comentario, también se puede apreciar un resquemor hacia el programa.

Álvaro Muñoz Escassi, concursante de 'Supervivientes' Mediaset

Por último, también quiso dejar clara su postura acerca de la presencia en 'Supervivientes 2025' del jinete Álvaro Muñoz-Escassi: "Es un tipo duro. Yo he coincidido con él en un 'reality' y es heavy, eh. Es un concursante duro que lo va a dar todo en las pruebas y que luego no se corta un pelo. Es verdad que no es conflictivo, es más bien bienqueda, así que vamos a ver".