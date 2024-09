Juan del Val deja en evidencia a Nuria Roca con este detalle íntimo: "Nunca ha..."

Juan del Vales experto en desatar una polémica de la nada, pero está vez fue demasiado lejos al desvelar un secreto íntimo de su matrimonio en presencia de su mujer, Nuria Roca, ya que el suceso se produjo en mitad de la emisión de "La Roca", el magazín vespertino dominical que presenta la periodista valenciana en laSexta. Una tarea doméstica desató que Juan del Val utilizara el plato del programa como si fuera un confesionario, y admitió uno de los secretos más íntimos de su matrimonio que nunca había realizado Roca en 26 años de relación.

Cosas de casa

Juan del Val aprovechó la visualización de uno de los videos virales de la semana para lanzar una pulla a la cara de Nuria Roca, confesando al público presente al plató y a la audiencia que los veía desde casa, más de 350.000 espectadores y una cuota de 4,1%. "Yo siempre aprovecho las cosas de lo conyugal, las matrimoniadas. ¿Cuántas veces en 26 años que llevamos juntos has sacado la basura?", preguntó en directo Juan del Val para dejar en evidencia a Nuria Roca en directo. La presentadora intentaba justificarse diciendo: "Bueno, a ver, porque cada uno se encarga de una cosa, yo no saco la basura porque...".

Ante esto, su marido Juan del Val afirmaba de manera rotunda: "Cero". Nuria no se quedó callada y le replicó: "Pero tú no pones el lavavajillas". Uno de los colaboradores del programa de La Sexta preguntó entonces sorprendido: "¿Nuria Roca nunca saca la basura?". A lo que ella respondió: "No, pero cierro la bolsa". Juan del Val añadió con humor que ella siempre hablaba en plural, diciendo: "Tenemos que sacar la basura". Seguidamente, el escritor dio paso a un vídeo en el que se mostraba a un hombre tratando, sin mucho éxito, de llevarse el cubo de basura en el remolque de su coche, terminando con los desperdicios esparcidos por todo el jardín.