Juan del Val y Nuria Roca confiensan el inicio de su relación: "comenzó en un hotel"

Como cada jueves, la mesa de tertulia de actualidad inunda el plató de "El Hormiguero" y anoche se vivió un momento mágico, protagonizado por Juan de Val y Nuria Roca, que confesaron en el plató de Antena 3, el inicio de su relación y detalles de esa primera vez, en una noche de hotel, historia que despertó el interés de todos los presentes en uno de los programas insignia de Atresmedia.

11 metros rellenos de amor

Durante la tertulia de actualidad en "El Hormiguero", tras la entrevista a Omar Montes, Pablo Motos dio pie a una curiosa conversación sobre experiencias en hoteles, sin esperar la contestación que Juan del Val y Nuria Roca le ofrecieron al presentador valenciano. Al preguntarles sobre historias curiosas, ambos confesaron que su relación comenzó precisamente en un hotel. "Nuestra aventura empezó en un hotel", afirmó Roca, a lo que su pareja añadió, entre risas: "Nuestro primer hogar fue una habitación de hotel de 11 metros, pero eso solo lo puedes hacer al principio", confesaban ambos.

La dinámica del espacio de Atresmedia giró en torno a ambos, que rememoraron con humor sus primeros meses juntos. "¡Y aun así no es fácil!", exclamó el escritor, mientras Roca, sonriendo, negó con el dedo, dejando entrever que hoy en día las cosas han cambiado mucho. Lo más curioso fue cuando Juan del Val confesó que, en ese momento, nadie creía en su relación, ni siquiera ellos mismos. "Nadie daba nada por nuestra relación, y nosotros, en realidad, tampoco, porque íbamos todos los días al mismo hotel y a la misma habitación", comentó, destacando cómo al principio todo parecía ser más ligero y sin grandes expectativas. Roca, por su parte, añadió un toque cómico al recordar que estuvieron casi tres meses en esa misma rutina: "Era divertido porque era una forma de concepto provisional todo el rato y le quitaba seriedad al asunto", explicó la presentadora antes de la última confesión de su marido, que admitió que no pasaban mucho rato fuera de la habitación, tras ser preguntado de forma insistente por Pablo Motos, Juan del Val no se calló y dejó claro que "pasaban todo el tiempo en la cama", inundando de risas de nuevo el plató de las hormigas, dejando para el recuerdo una bonita historia de primeras veces en su relación.