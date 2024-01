'Operación Triunfo 2023' se cobra la voz de Violeta en su gala séptima

Violeta Hódar se convirtió anoche en la sexta expulsada de 'Operación Triunfo 2023'. La aspirante granadina volvía a estar nominada y esta vez no logró salvar la bola de partido pese a hacer una buena interpretación del tema "Blue Lights" de Jorja Smiths. Por cambio, la balear Chiara logró la permanencia en la Academia con su versión de de "The Climb", canción de Miley Cyrus.

Además, Chiara logró sortear la nominación de cara a la semana que viene; sin embargo sus compañeros Cris y Bea serán quién tengan que pelear su continuidad en el programa el próximo lunes. En las antípodas, Juanjo, que fue elegido como el nómada favorito.

La gala número siete del programa de Prime Video presentado por Chenoa empezó con los 11 concursantes supervivientes cantando coralmente "Just can´t get enough" de Depeche Mode.

A las actuaciones de las dos nominadas les siguió la de Ruslana y Paul con "Ptazeta: Bzrp Music Sessions, Vol. 45". A la ucraniana y al granadino les sucedió el aragonés Juanjo, que a posteriori sería elegido como nómada favorito, cantando "La nave del olvido" de Dino Ramos.

A continuación le llegó el turno al dueto conformado por Bea y Naiara que les había tocado en suertes la canción "Sweet But Psycho" de AvaMax. Martin les tomó el testigo para interpretar un tema de Nena Daconte, "Tenía tanto que darte".

El sevillano Álvaro Mayo también canto en solitario "Please Don’t Go" de Kc & The Sunshine Band. Rauw Alejandro sonó en la noche por boca de Cris y Lucas, quienes defendieron el tema "Todo de ti".

La velada musical la cerró la explosiva y eurovisiva Chanel Terrero que interpretó su nueva composición, "Agua".