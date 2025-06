'Operación Triunfo' finaliza los castings en Madrid escogiendo a un ganador de 'La Voz'

'Operación Triunfo'regresó con éxito en 2023 bajo la conducción de Chenoa y la dirección de Noemí Galera, consolidándose en Amazon Prime Video tras dejar la televisión en abierto. La duodécima edición debutó el 20 de noviembre, marcando un hito en su historia al emitirse exclusivamente en streaming. Tras 14 semanas de competición, Naiara se coronó ganadora en una edición que alcanzó a más de 3,5 millones de espectadores únicos y generó un enorme impacto en redes sociales, con 5 mil millones de visualizaciones del hashtag #OT2023 en TikTok. Este rotundo éxito llevó a la plataforma a confirmar una nueva temporada cuyos castings finalizaron ayer en Madrid y todo está listo para que Barcelona acoja la prueba final para conocer a los 18 aspirantes finales que lucharán en la gala 0 su puesto dentro de la Academia que ha formado a grandes artistas del panorama musical como David Bisbal, Bustamante, Chenoa, Manuel Carrasco, Pablo López, Amaia, Aitana, Lola Índigo y un largo etcétera.

Javier Crespo conquista Madrid tras triunfar en 'La Voz'

Uno de los grandes nombres en la tarde de ayer durante la celebración de los castings fue Javier Crespo, que consiguió la pegatina del pase prime que permite no esperar las extensas y agónicas colas que se forman durante las pruebas de acceso. El cordobés maravillo a Antonio Orozco en la novena edición de 'La Voz', que acabó conquistando con 18 años. 3 años más tarde, el cantante lucentino fue el encargado de romper el hielo y aunque no fue fácil, consiguió la pegatina que le aseguraba pasar de ronda. "Primera pegatina, se ha hecho un poco de rogar porque he cantado tres canciones pero estoy muy contento porque me han dado lo más valioso que me podían dar", espetaba Crespo en las redes sociales oficiales de 'Operación Triunfo', y más tarde en su perfil personal de Instagram mostró como fue seleccionado para seguir dentro del proceso de selección, dando un paso más para lograr su objetivo: participar en 'Operación Triunfo'.

El concurso tendrá 3 meses de duración, empezando el 15 de septiembre de 2025 y finalizando antes de Navidades. Chenoa volverá a ser la maestra de ceremonias del certamen musical que buscará de nuevo descubrir a los grandes talentos de nuestro país.