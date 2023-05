Pablo Motos confiesa en el 'Hormiguero' el terrible momento que pasó camino al quirófano

El pasado lunes 8 de mayo, el presentador de ‘El Hormiguero’ sorprendía a todos tras revelar, mediante su cuenta de Instagram, el terrible suceso que le había pasado. Pablo Motos había sido operado de urgencia a causa de una lesión en el tríceps. Aunque en un primer momento se desconocían los hechos, fue él mismo quien aprovechó su lugar de trabajo para aclarar el accidente.

‘’Os quiero contar algo personal. El viernes practicando boxeo me rompí el 90 por ciento del tríceps. Es una avería muy seria, y como quedaba solamente el hilito sujetando el músculo me tuvieron que operar de urgencias y todavía estoy un poco afectado, porque en ese momento pasó todo muy deprisa. Me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor, aparte de ser el mejor cirujano de España es una persona única, con una bondad, generosidad y entrega que no he conocido a nadie así en mi vida. Si no llega a ser por él podría haber perdido toda la fuerza del brazo para siempre y parte de la movilidad, así que me vais a permitir que desde aquí le mande todo mi agradecimiento a Ángel Villamor y al equipo, que se volcaron conmigo y me han librado de una gorda. Esta vez ha sido gorda’’, comenzaba a decir el presentador.

Antes de dar paso a la influencer Marta Díaz, invitada del lunes, el valenciano quiso dar las gracias a la doctora Mayte Ocaña. ‘’Y en especial quiero darle las gracias a Mayte Ocaña por algo importante. Estaba allí mirándome cuando entré en el quirófano con ternura y haciéndome caricias para aliviar el susto que yo llevaba. La primera vez que me operaron, llevo ya cinco, yo entré en pánico en el quirófano y ahí estaba Mayte que ha estado en todas las operaciones. Lo que hizo fue cogerme la mano y mirarme con ternura hasta que la anestesia me durmió. Y esa mirada no se olvida, Mayte’’, decía agradecido y con la mirada emocionada.

Además de confesar la rotura del tríceps, relatar cómo fue la operación y dar las gracias a la mujer que ha asistido a sus cinco operaciones, el presentador de Antena 3 volvió a aprovechar este momento para alabar el trabajo de los sanitarios. ‘’Lo importante que es la amabilidad en médicos y enfermeras en momentos en los que los pacientes estamos indefensos, muertos de miedo y sin saber qué va a ser de nosotros, seguramente eso no se estudie en la carrera, pero es lo que marca la diferencia en un momento así…, los médicos buenos son los héroes de nuestra sociedad, así que cuidémoslos’’, decía para concluir con un agradecimiento a su esposa. ‘’Y quiero darle las gracias a mi mujer que siempre pone un toque de humor, que hace que cuando las cosas están jodidas se ablande la vida. Cuando yo estaba saliendo de la anestesia, que no sabía ni dónde estaba ni lo que decía, me dijo 'ponte de pie' y me hizo esta foto y me dice ‘eres Supermanco, que corran los memes’. Divertíos’’, zanjaba para dar paso a la influencer madrileña.