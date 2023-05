La influencer Marta Díaz cuenta cómo ligó con Reguilón en 'El Hormiguero'

La influencer Marta Díaz visitó el programa de Antena 3 'El Hormiguero' la noche del lunes 8 de mayo. La joven empresaria sevillana, novia del futbolista del Atlético de Madrid Sergio Reguilón, confesó al accidentado Pablo Motos que estaba "muy nerviosa" por ser la primera vez que venía al plató de Trancas y Barrancas.

"Una vez más me ha salvado la vida el doctor Ángel Villamor: si no llega a ser por el podría haber perdido toda la fuerza del brazo y la movilidad", expuso el presentador valenciano antes de entrar en faena, y aprovechó para hacer un alegato por la amabilidad y la cercanía de los médicos, "algo que no se aprende en la carrera".

"Desde siempre se ha ligado por Instagram", explicó Díaz a Motos (¿conoció ella por ahí a Reguilón?), al que también enseñó que es, a su juicio, el 'engagement' en las redes sociales: "Tus usuarios activos", resumió. "Yo empecé por diversión con mi hermano (el youtuber AlphaSniper97), y eso fue lo que a la gente le gustó, la naturalidad", rememoró la sevillana.

"Consumo más de diez horas al día, entre trabajo y ocio, en el móvil", expuso la creadora de contenido en relación a las adicciones y la nomofobia. "Una buena foto nos puede llevar una hora u hora y media conseguirla", abundó esta, que asegura que da trabajo a entre 11 y 15 personas, en sus confesiones.

"¿Ser pareja de un futbolista os multiplica los haters?", le inquirió a continuación el presentador de 'El Hormiguero'. "Yo recibo hate a diario; el odio está de moda", respondió Marta Diaz. En relación a Sergio Reguilón "he de decir que al principio me hacía las fotos super mal".

Desveló la influencer que está en fase de grabación de la nueva temporada de 'El Desafío' para, seguidamente, enseñar los cardenales que tiene en las piernas a causa de los retos: "La prueba más dura ha sido la del calamar".