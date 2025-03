"No se paga con dinero": Sonsoles Ónega se sincera sobre su salida de Telecinco

Sonsoles Ónega, una de las presentadoras más destacadas de la televisión española, ha vuelto a hablar sobre su salida de Mediaset y su fichaje por Antena 3 en 2022. Durante su participación en el podcast 'Ac2ality', la periodista se ha mostrado tajante al afirmar que, en la actualidad, no volvería a Telecinco, asegurando que hay aspectos en el ámbito profesional que van más allá de lo económico.

Desde octubre de 2022, Sonsoles Ónega conduce 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, tras haber sido fichada por la cadena pocos meses antes. Su salida de Telecinco generó sorpresa en el sector, ya que hasta entonces era uno de los rostros más reconocibles de Mediaset, donde había presentado 'Ya es mediodía' y 'Ya son las ocho'. Su marcha se produjo tras desacuerdos creativos con la cadena, que quería orientar sus programas en una dirección con la que ella no estaba conforme. Durante la entrevista en 'Ac2ality', la presentadora madrileña ha recordado aquellos momentos y ha sido contundente cuando le preguntaron si regresaría a Telecinco: "Ahora mismo, no". Al ser cuestionada sobre si un buen salario podría hacerla cambiar de opinión, Ónega ha respondido con firmeza: "No solo es eso. Hay un salario emocional importante. Un intangible que no se paga con dinero". Con estas declaraciones, ha dejado entrever que su salida no solo tuvo que ver con cuestiones económicas, sino también con otros factores relacionados con su satisfacción profesional.

Además de sus años al frente de programas de actualidad y debate en Telecinco, Sonsoles Ónega también tuvo la oportunidad de incursionar en el entretenimiento. En 2020, presentó el reality 'La casa fuerte', una experiencia que, según ha reconocido en la entrevista, fue "durísima y difícil". "No es nada fácil hacer un reality cuatro horas en directo, de pie, con tacones, enfajada y con la cabeza fresca... Tiene muchísimo mérito", ha explicado. Durante la conversación, también ha aprovechado para elogiar a sus compañeros Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera, habituales presentadores de realities en Mediaset, destacando la exigencia de este tipo de formatos.

Su crecimiento en Antena 3

En 'Ac2ality', Sonsoles Ónega ha hecho un repaso de su trayectoria profesional, recordando su paso por CNN+ antes de llegar a Telecinco, donde trabajó como reportera y luego como presentadora. Sin embargo, su fichaje por Antena 3 supuso un punto de inflexión en su carrera. Actualmente, asegura sentirse satisfecha y valorada en su nueva casa televisiva, donde ha encontrado el espacio que deseaba para desarrollar su estilo periodístico. Sin duda alguna, con sus declaraciones Ónega ha dejado claro que su etapa en Mediaset forma parte del pasado y que, al menos por ahora, no contempla un regreso a Telecinco. Su prioridad sigue siendo consolidar su programa en Antena 3, que es líder de audiencias en su franja, y continuar evolucionando en su carrera televisiva.