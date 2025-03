Carlota Corredera revela cómo es su actual relación con Jorge Javier Vázquez tras su salida de Telecinco

La presentadora Carlota Corredera se prepara para su regreso a la televisión con 'Tentáculos', su nuevo proyecto en el canal TEN. En este contexto, ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su trayectoria y sobre su relación actual con Jorge Javier Vázquez, con quien ha compartido años de trabajo en 'Sálvame'. Carlota Corredera ha confesado que hace tiempo que no mantienen contacto, lo que evidencia el distanciamiento entre ambos tras su salida de Telecinco.

Carlota Corredera, que fue un rostro clave en 'Sálvame' durante más de una década, dejó el formato en 2022 para emprender nuevos proyectos. Tras presentar '¿Quién es mi padre?' y 'Mediafest Night Fever', su presencia en televisión se redujo notablemente, centrándose en otros medios como la radio y el podcast 'Superlativas'. Sin embargo, su vuelta a la pequeña pantalla ha sido confirmada con 'Tentáculos', un programa de actualidad y entretenimiento que llegará a TEN próximamente. Este nuevo espacio sustituirá a 'Ni que fuéramos Shhh...' y se emitirá en horario de tarde, coincidiendo parcialmente con programas de otras cadenas, como 'TardeAR' de Telecinco o 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3.

Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez Mediaset

En una reciente entrevista con 'El Español', Carlota Corredera ha sido preguntada sobre su relación con Jorge Javier Vázquez, quien también está inmerso en nuevos proyectos televisivos. La presentadora ha sorprendido al revelar que llevan mucho tiempo sin hablar. "Hace tiempo que no hablo con él. Le escribí por el tema de Supervivientes, para desearle suerte, y me mandó un audio muy chulo. Le felicité por la audiencia y nunca más", ha explicado. Este distanciamiento ha generado especulación sobre el vínculo que ambos mantenían tras el fin de 'Sálvame'. Corredera ha dejado claro que, aunque hubo una etapa de cercanía, la relación ha evolucionado con el tiempo y que ha habido personas que sí han seguido en su vida tras su salida de Mediaset. "Las personas que han estado en mi vida cuando ya no trabajábamos juntas han continuado. Las que yo pensaba que iban a estar, han estado. Y las que no iban a estar, no han estado", ha señalado, dando a entender que no le ha sorprendido la falta de contacto con Jorge Javier.

Carlota Corredera, presentadora de 'Tentáculos' TEN y Canal Quickie

Por otra parte, uno de los puntos de mayor interés en este nuevo capítulo de la carrera de Corredera es la posible competencia televisiva con Jorge Javier Vázquez. A pesar del interés que ha generado este hipotético enfrentamiento en la parrilla televisiva, la periodista gallega ha evitado entrar en polémicas y ha recalcado que su regreso es una oportunidad para conectar con el público. Además, ha destacado las numerosas felicitaciones que ha recibido de compañeros de profesión por su vuelta. "Creo que el 75% de los presentadores que conozco y que están en antena me han escrito para desearme suerte. Es muy bonito porque creo que son sinceros", ha afirmado.