María del Monte critica la publicación del libro sobre José Bretón: "Donde hay que hacer una confesión es en una sede judicial"

El Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona ha rechazado la solicitud de suspender la venta del libro 'El odio', escrito por Luisgé Martín y publicado por la editorial Anagrama. La obra recoge las confesiones de José Bretón, condenado por el asesinato de sus hijos en 2011. La Fiscalía de Menores de Barcelona había solicitado la paralización cautelar de su comercialización, pero el tribunal ha decidido permitir que el libro continúe en circulación.

La resolución judicial ha generado un intenso debate en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, donde varios colaboradores han expresado opiniones enfrentadas sobre la publicación del libro. Una de las voces más críticas ha sido la de la cantante María del Monte, quien durante la tertulia ha manifestado su desacuerdo con la difusión de este tipo de testimonios fuera del ámbito judicial. "Que cada uno haga lo que quiera, pero, como siempre digo, sin hacerle daño a nadie", ha expresado la artista, subrayando que la divulgación de estas confesiones puede ser dolorosa para las personas afectadas, especialmente para Ruth Ortiz, madre de los menores asesinados. "Creo que esto, de alguna manera, va a hacer que la madre de estas criaturas vuelva a revivirlo todo", ha añadido, poniendo el foco en las secuelas emocionales que pueden derivarse de la publicación del libro.

Asimismo, María del Monte ha cuestionado la finalidad del libro y la conveniencia de exponer públicamente el testimonio de Bretón: "Una confesión, que es de lo que va el libro, donde hay que hacerla es en una sede judicial y dejarnos de morro y de historias. Yo lo que veo aquí es más morro que otra cosa". Pese a su interés habitual por la lectura, la cantante sevillana ha dejado claro que no piensa adquirir este título: "Soy una compradora adicta de libros, pero este no lo voy a comprar". Por otro lado, la presentadora del programa de Atresmedia, Sonsoles Ónega, ha sorprendido con una opinión completamente opuesta. Tras haber leído el libro el fin de semana, ha asegurado que 'El odio' ofrece un retrato detallado de la mente del asesino, lo que, en su opinión, tiene un valor informativo. "Yo lo he leído este fin de semana y hace un retrato realmente útil del asesino, que ojalá lo lean los que lo necesitan", ha afirmado, refiriéndose al análisis que la obra hace sobre la personalidad de José Bretón.

La presentadora también ha dejado entrever que su postura no coincidía con la de María del Monte, mirándola de reojo mientras reiteraba que el libro le había resultado esclarecedor: "El retrato del asesino es tan útil…". Otros colaboradores del programa, como Ángel Antonio Herrera, Pilar Vidal y Antonio Naranjo, han defendido la publicación del libro, argumentando que permite conocer mejor la psicología de Bretón y aporta información de interés periodístico. Sin embargo, María del Monte ha mantenido su postura y ha reprochado a sus compañeros que no empatizaran con la madre de las víctimas. "Poneos en la piel de la madre, como padre que eres", le ha dicho a uno de los tertulianos, insistiendo en que el dolor de la familia debía ser la prioridad en este debate.