Pedro Piqueras: "Feijóo ha aprendido a decir no lo que desea el periodista, sino lo que él quiere"

En su libro, “Cuando ya nada es urgente”, Pedro Piqueras refleja claramente cuáles son sus intereses personales. A punto de cumplir setenta años, que no aparenta, y gracias a la jubilación, ha recuperado todo aquello que los largos horarios televisivos le impedían llevar a cabo. Viajar, tocar el piano, ir al cine y al teatro, disfrutar de lleno de su vida sentimental, de su mujer, su hijo y sus amigos. “Tener un mayor margen de libertad me permite ser más yo. El Pedro más personal es un tipo tranquilo, tú me conoces muy bien, que quiere hacer una vida normal, que dedica las mañanas a escribir o preparar conferencias, y las tardes a ver películas en el cine o ir al teatro, a tocar el piano o disfrutar de la familia y los amigos.”



- Se reprocha que el trabajo le quitó tiempo para estar mas con su hijo en el pasado…



- Sí, pero ahora mi hijo vive en Londres, se dedica al mundo de la publicidad, y trabaja mucho en España. Viene muy a menudo y nos vemos más.



- Ha recuperado el viajar.



- Esa es una de mis grandes aficiones. Conoceré nuevos lugares o recuperar los recuerdos de otros en los que ya he estado.



- Sé que su mujer, Esther, es la persona más contenta en estos momentos por tenerle más tiempo a su lado.



- Sí, pero porque sigo colaborando fuera, si estuviera todo el tiempo en casa no estaría tan seguro.



- ¿Ya nada es urgente en su vida?



- Creo que mi única urgencia es vivir con tranquilidad. Sin sustos ni sobresaltos, sin largos horarios.



- En mayo cumplirá setenta años. ¿Lleva bien la edad?



- De maravilla, no sé el tiempo de vida que me queda, pero voy a aprovecharlo al máximo para hacer todo lo que me apetezca.



- ¿Teme a la muerte?



- No me la planteo nunca con miedo. Se que algún día llegará… y nada más.



- ¿Qué queda en usted de aquel cantante de larga melena y barba de su juventud?



- Pues queda mucho, aunque sin practicarlo. En el fondo, pienso que no he cambiado, que sigo siendo el que era. Pero era muy malo como cantautor. Lo reconozco. Cantaba medianamente bien, pero no era buen compositor. Ayer intentaba acordarme de alguna letra de mis canciones y no lo conseguía… no toco la guitarra desde hace veinte años, ahora me centro más en el piano. Pero cuando eres mayor te cuesta más.



- ¿Ha ligado mucho, era mujeriego?



-:No, nada de mujeriego. Ligaba lo normal. Pero no me gusta hablar de mi vida privada, sobre todo por proteger a mi familia. Ya sabes que no les gusta verse en los papeles.



- En más de cincuenta años de profesión ha hecho muchísimas entrevistas. ¿De cuál le queda mejor recuerdo?



- Le confieso que no lo pasaba bien entrevistando.



- Sobre todo con Santiago Abascal…



- Bueno, la última entrevista fue muy dura por los temas tan polémicos que tratamos, pero la verdad es que contesta a todo y no esquiva nada.



- ¿Y Feijoo?



- Es un hombre que ha aprendido mucho a no decir lo que el periodista desea, sino a lo que quiere decir el. Es un tío muy listo.



- ¿Pedro Sánchez?



- Bien, igual que con el resto, nunca he tenido problemas con alguno. Jamás he sentido animadversión hacia alguien. Las entrevistas se producían desde la educación y el respeto por ambas partes. Yo quería respuestas y no asustar con mis preguntas.



- ¿Con qué sensación se ha jubilado?



- Con la del deber cumplido.