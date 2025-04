Así es la vida de jubilado de Pedro Piqueras con el amor de su vida y recorriendo mundo

Muchos son los cambios en los Informativos Telecinco en los últimos meses. La salida de David Cantero ha sido muy comentada, especialmente por tratarse de un despido por cuestiones económicas. Antes abandonaba la misma redacción Pedro Piqueras, concretamente el pasado 21 de diciembre, que decía adiós al público con “el mejor de los recuerdos, que es el haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, más justicia y demás felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”. No ha tardado a volver a los platós, eso sí, ahora en Antena 3.

No pudo evitar sus lágrimas en su adiós y al cederle el testigo a Carlos Franganillo. Ahora que ya está amoldado a su nueva vida y liberado de Telecinco, ha decidido regresar a un plató de televisión de la cadena rival 20 años después de su adiós, eligiendo el de ‘El Hormiguero’. Charlará este miércoles con Pablo Motos sobre cómo está siendo su vida como jubilado y si está cumpliendo su cometido de disfrutar al máximo del tiempo y, sobre todo, de su mujer y sus hijos. Y es que quiso dejar de trabajar para centrarse en su faceta más personal. ¿Lo está consiguiendo?

Pedro Piqueras y su blindada vida amorosa

Pocos son los detalles que se conocen de Pedro Piqueras más allá de su faceta profesional. La Reina Letizia le entregó el año pasado un galardón y reconocía su “brillante carrera periodística durante 51 años, destacando sus 34 años dedicados a la información televisiva”. No ha aparcado del todo la profesión y sigue colaborando en radio y también ayudando a la formación de las nuevas hornadas de periodistas con conferencias en la universidad. Pero también está “pasándolo bien, haciendo cosillas y escribiendo”, como reconocía.

Pedro Piqueras y Jesús Calleja en 'Planeta Calleja' Mediaset

El presentador de Informativos Telecinco está aprovechando el tiempo como jubilado para conocer mundo y atesorar bonitos recuerdos con sus seres queridos. De ello ha dejado ya muestras en sus redes sociales, aunque no parece muy preocupado en convertirse en influencer y son anecdóticas sus apariciones virales. Así le hemos visto disfrutar de aguas del Mediterráneo y también del frío de la Patagonia. No lo hace solo, pues a su lado está incondicionalmente su pareja, Esther Barriga.

Pocas veces ha querido romper su máxima de discreción Pedro Piqueras, para desviar la atención a su familia. Vive sus días con amor gracias a Esther, con la que está sacando el máximo provecho a su nueva etapa vital. Sobre ella habló con Jesús Calleja: “Después de mi divorcio, tengo otro tipo de relación no matrimonial”. Aun así, no se siente cómodo hablando de su relación en público, no tanto para evitar que sepan de él, sino más para blindar a sus seres queridos: “No es que no quera que nadie sepa nada, intento proteger a las personas que están conmigo”, sentenciaba.