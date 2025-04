Pedro Piqueras: "Me horrorizaba hablar de personajes como Bárbara Rey y Frank Francés"

No podía ser de otra manera. La Asociación de la Prensa de Madrid ha acogido este jueves la presentación del libro “Cuando ya nada es urgente”, escrito por Pedro Piqueras. A lo largo de sus páginas, el aclamado periodista recorre su historia personal y profesional, muy ligadas también a los acontecimientos más relevantes que han marcado a la sociedad española en los últimos años y permitiendo a todo el mundo conocer al hombre que se esconde tras el que tantos años ha sido presentador de “Informativos Telecinco”.

Dedicado a su padre, Piqueras recuerda que fue él quien despertó su gusanillo por el periodismo, leyendo cada mañana el diario “Pueblo” y despertando en un entonces pequeño Pedro un interés prematuro en la actualidad. Desde entonces se ha mantenido al pie del cañón, y aunque asegura que un periodista nunca deja de serlo, “Cuando ya nada es urgente” supone para él una reafirmación en su decisión de decir adiós a la pequeña pantalla que tantas alegrías y quebraderos de cabeza le ha dado: “Me voy de verdad”.

A lo largo de la presentación ha estado arropado por numerosos seres queridos, algunos muy conocidos. Por supuesto, no ha faltado su pareja, Esther, con la que comenzó una relación tras su divorcio de Ana, su exmujer y madre de Curro, su único hijo, que tampoco ha faltado a la muestra y al que dedica varias líneas en su libro. “Ahora soy consciente de que me he perdido su infancia con trabajos que exigían muchas horas y en horarios muy diferentes a los de los padres de otros niños”, lamenta Piqueras.

También ha acompañado al periodista en esta jornada importante su hermano José Antonio, del que ha compartido una simpática anécdota: “Me ha pedido conocer a Vicente Vallés, pero como ha llegado un poco tarde, no ha podido ser”.

Precisamente, Vallés ha acompañado a Piqueras en la tarima de la sala junto a Carlos Franganillo, una imagen de tres ases de la comunicación acostumbrados a ser rivales en lo profesional pero que gozan de muy buena relación en lo personal: “Hemos luchado encarnizadamente cada uno por nuestra empresa y peleábamos cada punto de audiencia. Por eso, que hoy estén aquí los dos, para mí es muy importante. En tiempos de tanta crispación, hay gente que compite y tiene sus propios intereses, pero pueden hablar y ser amigos. La imagen de nosotros tres se opone a la crispación reinante, ¡con lo fácil que es entenderse!”.

Más allá del mundo del periodismo, han acompañado a Piqueras los actores Antonio Resines y Carlos Hipólito, que ha leído algunos fragmentos del libro del anfitrión con la penetrante voz que le caracteriza. También ha estado Irene Villa, que no ha podido disimular su emoción cuando el célebre presentador de informativos ha recordado una de las noticias que más le impactó cubrir: el atentado de ETA que sufrió junto a su madre y por el que perdió ambas piernas. “Nos planteábamos si emitir esas imágenes tan duras, pero es que era la realidad. La gente tenía que saber cómo de duros eran los atentados, y tiempo después, Irene me dijo que hicimos muy bien en dar las imágenes”, ha recordado el periodista.

Su recuerdo a María Teresa Campos

Repasando su trayectoria, Piqueras ha reconocido que tuvo “un problema de actitud” cuando las vicisitudes de la vida le llevaron a presentar “A plena luz”, un formato de Antena 3 que tenía un espacio de corazón: “Era enemigo absoluto. No me gustaba, no me gustaba hablar de la vida íntima de las personas. Había unos personajes entonces, que alguno sigue estando, como Bárbara Rey, que en aquel momento estaba con Frank Francés. A mí, hablar de aquello me horrorizaba”.

El paso del tiempo y la madurez han permitido a Piqueras observar aquella época con otro punto de vista, y ahora comprende que pasó por una “falta de actitud” para afrontar los proyectos que le llegaran de la mejor manera posible. Una enseñanza que, en parte, le debe a María Teresa Campos, otra grande de la comunicación a la que define como “un ejemplo” para él .

“Llegó para suplir a mi amigo Vicente Vallés cuando él se fue a Televisión Española. Ella lo había sido todo en la televisión y llegó en un horario fatal, había que madrugar muchísimo y se puso a mis órdenes, que a mí me apuraba un poco que María Teresa Campos estuviera a mis órdenes. Tuvo un cáncer de garganta y nunca dejó de venir. Todos los días estaba allí. Se tomaba un vasito de agua y seguía hablando. Pensé: ‘Eso sí que es una gran actitud’. Encima me preguntaba qué me había parecido a mí su entrevista. ¿Qué le iba a decir yo a María Teresa Campos? Era un ejemplo”, ha expresado Piqueras, ya convertido en otro paradigma de la comunicación de nuestro país.