El pasado televisivo de Pelayo Díaz: de sus broncas en 'Cámbiame' a sus polémicas en 'MasterChef Celebrity'

Dentro de tan solo dos días, el gran estreno de la temporada dará pistoletazo de salida. Ya lo anticipaba Mediaset; 'Supervivientes 2025' va a ser una edición para recordar. Nuevos retos, nuevas mecánicas, y un nuevo plantel de 'celebrities' dispuestas a aprender a vivir de una manera diferente.

Los concursantes actualmente se encuentran en una fase de preconvivencia, donde sacarán a relucir los primeros rasgos de su personalidad. Esto permitirá no solamente conocer nuevas facetas de algunos participantes, sino también redescubrir el carácter de otros. Entre este segundo grupo se encuentra Pelayo Díaz, quien fuera el primer confirmado. Repasamos en este artículo su paso por televisión y sus polémicas más sonadas.

Cambios que terminan en tragedia

A pesar de llevar desde 2007 colaborando con marcas de lujo y trabajando en el mundo de la moda, el de Oviedo hizo su gran debut como estrella televisiva en uno de los formatos más añorados por los telespectadores de Telecinco: 'Cámbiame'. El diseñador, junto a las también expertas Cristina Rodríguez y Natalia Ferviú, se encargaba de 'apadrinar' a un participante y realizarle un cambio de look total.

Si bien la mayoría de los programas han tenido sus idas y venidas, en 2017 tendría lugar una de las peleas más sonadas del formato. El asturiano se había encargado de transformar por completo a Rocío, una participante del programa con problemas de autoestima. Tras haber pasado por todas las fases de este cambio, Pelayo mostraba en directo a la nueva Rocío, con el objetivo de conocer la opinión de sus compañeras.

Si bien los comentarios de Rodríguez no ocasionaron ningún problema, salvo cierta incomodidad, las palabras de Ferviú supusieron la gota que colmó el vaso. "A mí me desconcierta tu actitud, Rocío. En el casting me hacías gracia, pero no sé si eres un personaje. Me parece histriónica, protopija", opinaba Natalia, haciendo que Pelayo enfureciera en tiempo récord.

Pelayo Díaz y Rocío en 'Cámbiame' Telecinco

"Estoy cansado de que siempre que vienen mis participantes no os centréis en los looks", criticaba Díaz. A gritos, la tensión escalaba en plató: "La próxima vez que venga una participante tuya no voy a hablar del look si no de otra cosa que no tenga nada que ver". El momento cumbre de la discusión llegó con la réplica de Ferviú, indignada por la actitud de su compañero. "A mí no me amenaces", estallaba la colaboradora.

Un paso ardiente por cocinas

El año pasado, Pelayo Díaz volvía a saltar a la palestra y a dar de qué hablar. El diseñador pasaba de juzgar a ser juzgado, y lo hacía en uno de los programas más exigentes de nuestra televisión: 'MasterChef Celebrity'. Su andadura en el formato estuvo marcada por dos concursantes.

La primera, la modelo Hiba Abouk, con quien formó una alianza estratégica, y a quien tendrá que recordar en Honduras cuando conviva con el exnovio de esta, Álvaro Muñoz Escassi. Y la segunda, la 'influencer' Marina Rivers, con quien formó todo lo contrario: una rivalidad sin precedentes.

Durante uno de los cocinados del programa, el diseñador hacía unos comentarios sobre Rivers que no sentarían nada bien a la creadora de contenido. "Pues cari, en tu casa no pasa nada [...] En tu casa no te quemas, ahí en esa casa que te acabas de comprar, vas a comer pizza todos los días", apuntaba Díaz desde la galería, mientras su compañera de concurso intentaba librarse de la expulsión.

A lo largo de la emisión del formato, las partes implicadas no han dudado en romper su silencio ante las cámaras. En el caso de Rivers, el posicionamiento no podía ser más claro: "Hay ciertas formas que son un poco ya [...] Pasa como cuando en el colegio está el típico que hace un poquito de bullying". Respecto a lo que el público podría opinar al ver las imágenes, el asturiano se mostraba confiado: "Si la gente quiere hacerme el villano, yo encantado".