Anita Williams se sincera sobre Montoya y su relación tras su paso por "La isla de las tentaciones": "Mi pasado es mi pasado"

José Carlos Montoya, más conocido como Montoya, se ha convertido en la nueva estrella de la televisión tras su paso por "La isla de las tentaciones". El joven de Utrera acapara todos los titulares no solo en nuestro país, también a nivel internacional. Su carisma y personalidad ha conquistado a toda la audiencia y su éxito ha traspasado las fronteras españolas, convirtiéndose en todo un fenómeno a nivel mundial.

Mientras el programa continúa su emisión y Montoya sigue ganando adeptos, Anita Williams, su pareja en "La isla de las tentaciones", ha reaparecido ante las cámaras y se ha sincerado sobre su novio en el reality de Mediaset, abriéndose en canal y desvelando cómo se encuentra en estos momentos tras la inesperada fama mundial del de Utrera. "Ahí vamos, ahí vamos" ha reconocido, añadiendo con ironía y humor que Montoya "brilla donde vaya". Williams, además, ha reconocido que le ha sorprendido "un poquito" el boom mediático que ha tenido su pareja en el reality.

Sobre cómo se encuentra, Anita ha desvelado que está "tranquila y muy feliz". Aunque no ha querido revelar cuál es su actual situación sentimental y si está o no con Montoya porque "no se puede decir nada", sí ha dejado claro que hablará próximamente. "Yo estoy muy tranquila y ya hablaré cuando pueda. Mi pasado es mi pasado, no es una sentencia de por vida, y yo aprendo de todos los errores", ha confesado la televisiva, explicando que ha aprendido mucho tras su paso por "La isla de las tentaciones".

Montoya y Anita, una pareja infiel

Aunque entraron muy enamorados, Anita no tardó en caer en la tentación Manuel, uno de los tentadores vip de Villa Playa, provocando la tremenda reacción de Montoya que tanto se ha hecho viral en redes y que continúa dando la vuelta al mundo semanas después de su emisión. El de Utrera también ha sido infiel en concurso a su pareja con Gabriela, otra tentadora vip que ya estuvo en la antigua edición. Mientras continúa la emisión del reality, todos los participantes tienen prohibido hablar de la actualidad y desvelar cómo es su actual situación sentimental. ¿Se habrán dado Anita y Montoya una segunda oportunidad?