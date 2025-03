Así es Álex Adrover, concursante de "Supervivientes 2025": de "Yo soy Bea" a marido de Patricia Montero

Álex Adrover, el actor mallorquín que ha cautivado a la audiencia en España con su talento y carisma, acaba de aterrizar en las costas de Honduras. Su presencia en la nueva edición de "Supervivientes 2025", el reality show de supervivencia que arrastra a millones de televidentes cada semana, promete ser uno de los grandes alicientes de esta temporada. Aquel rostro familiar que se ha ganado un lugar en la memoria colectiva de los espectadores gracias a sus papeles en series como "Yo soy Bea", "La que se avecina" o "Seis hermanas", se prepara para enfrentar una experiencia que, aunque alejada de los focos y las cámaras de estudio, no deja de ser un escenario que pondrá a prueba su temple.

Este no es el primer reality en el que Adrover se adentra. Ya demostró su pericia, no en la supervivencia, sino en el arte culinario, en "MasterChef Celebrity", donde su carisma y desparpajo dejaron una huella en la audiencia. Pero esta vez, el desafío es distinto: la selva, los retos físicos, las tensiones emocionales y, claro, la competencia con otros famosos, como Makoke o Álvaro Muñoz Escassi, quienes también se han lanzado a la aventura con el mismo objetivo en mente: no solo conquistar la isla, sino también aumentar su popularidad.

Patricia Montero y Álex Adrover ya son padres de su segunda hija / Instagram larazon

A lo largo de su carrera, Adrover ha sabido reinventarse, con una trayectoria que comenzó en el año 2000, cuando dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Con una veintena de papeles a sus espaldas, entre ellos personajes que han dejado una huella imborrable en el espectador, el actor decide ahora sumergirse en este nuevo reto. Pero antes de poner rumbo a Honduras, Álex dio un paso trascendental en su vida personal: después de más de 17 años juntos y dos hijas en común, él y su pareja, la yogui Patricia Montero, formalizaron su relación mediante una boda civil. "O firmo o no me voy", fue la condición que el actor planteó a Patricia antes de su marcha, marcando así el tono de una relación que ha sido todo menos convencional.

Conocido por su cercanía, su sonrisa afable y su facilidad para conectar con los demás, el actor mallorquín no tendrá problemas en forjar alianzas dentro de la isla. Pero más allá de su simpatía, será su capacidad de adaptación y su fortaleza emocional las que determinarán si logra superar los implacables desafíos que le esperan. La isla de "Supervivientes" tiene un solo ganador, pero el verdadero reto de Adrover será algo mucho más profundo: demostrar que, al igual que en la pantalla, la resistencia y el coraje también pueden ser interpretados fuera de los sets, en un escenario mucho más salvaje y real.