El miedo de Terelu Campos por su participación en "Supervivientes": "Mi madre me diría que soy una descerebrada"

Terelu Campos es la indiscutible protagonista de la nueva edición de "Supervivientes". El reality más extremo de Mediaset se esta hoy, 6 de marzo, y todas las miradas están puestas en la misión especial que tiene la madre de Alejandra Rubio en la isla. Allí, la televisiva se reencontrará con caras conocidas como Makoke, con la que mantiene una tirante relación.

La hija de María Teresa Campos ha puesto rumbo a Honduras más tarde que sus compañeros de edición, que volaron hacia la isla a principios de esta semana y han comenzado ya una previa convivencia. A su llegada al aeropuerto, Terelu Campos no ha dudado en pronunciarse ante las cámaras sobre esta nueva aventura televisiva, desvelando cómo afronta este reto profesional.

"Menudo miedo", ha expresado la periodista al ser preguntada sobre cómo se sentía minutos antes de embarcarse en el avión camino a "Supervivientes". Muy sincera y con el humor que le caracteriza, Terelu ha desvelado qué es lo que cree que le habría dicho su madre, María Teresa Campos, sobre esta nueva aventura televisiva. "Mi madre me diría que soy una descerebrada", ha declarado la madre de Alejandra Rubio.

A escasas horas de que arranque oficialmente "Supervivientes", todavía se desconoce cuál será la misión de Terelu Campos en esta nueva edición del reality de Mediaset. Una de las mayores incógnitas del concurso es si saltará del helicóptero. Carmen Borrego, que sí saltó el año pasado en su edición, vaticina que no. "Creo que no podrá tirarse del helicóptero porque tiene unas limitaciones físicas por su enfermedad que no va a poder hacer", explicó ayer en "Vamos a ver".

Montoya, nuevo concursante de "Supervivientes"

A pesar del hermetismo con el que se ha gestado el fichaje de Montoya y la organización no ha confirmado la participación del de Utrera, la estrella de "La isla de las tentaciones" fue fotografiado ayer por la noche por las cámaras de GTRES en el aeropuerto. Según ha desvelad "Look" en exclusiva, Montoya voló anoche hacia Honduras. En las imágenes, el andaluz aparece luciendo un look de incógnito, intentando pasar lo más desapercibido posible.