Pitingo se derrumba en 'MasterChef' al hablar de su familia: "Los necesito..."

'MasterChef Celebrity 9' sigue sorprendiendo en cada nueva entrega en RTVE. En la de este último lunes, el concurso culinario ha vivido uno de sus momentos más emotivos cuando Pitingo, conocido cantante de flamenco y soul, se ha dejado llevar por los sentimientos al hablar de su familia durante la prueba de eliminación. En esta ocasión, los concursantes han tenido que enfrentarse a un reto relacionado con la cocina italiana, y Pitingo ha presentado un plato al que tituló con humor "¡Pasta ya!". Su presentación ha hecho reír a todos en el plató, pero la tensión del momento pronto ha dejado paso a una reflexión más personal.

Pepe Rodríguez, uno de los miembros del jurado, ha elogiado el relleno del plato, aunque ha señalado que el caldo "necesitaba mejoras". Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera ha preguntado a Pitingo si estaba practicando mucho en casa, a lo que el cantante respondió afirmativamente. Sin embargo, ha sido en este punto cuando la conversación dio un giro emocional. Pitingo ha confesado que estaba "practicando solo en casa" porque su esposa, Verónica Fernández Prieto, se encontraba trabajando en Punta Cana.

Visiblemente emocionado, Pitingo ha compartido lo mucho que "extrañaba" a su familia, y ha explicado que siempre busca "estar acompañado por algún familiar", como un primo o una amiga, para evitar la soledad. "La casa se me cae encima si estoy solo", ha confesado, dejando a sus compañeros y al jurado conmovidos por la sinceridad de sus palabras. El cantante también ha dedicado un sentido tributo a su esposa, con quien mantiene una relación desde los 15 años, destacando el "papel fundamental" que ha jugado en su vida y carrera artística: "Cada vez que me caigo, ella me levanta".

Por otra parte, además de abrir su corazón sobre su vida personal, Pitingo ha compartido una anécdota divertida durante prueba de exteriores, relacionada con una de sus actuaciones frente al expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Durante una actuación en la que mezclaba flamenco y soul, Obama comenzó a aplaudir, pero no lo hacía siguiendo el ritmo adecuado, lo que "dificultó la interpretación" de Pitingo. Con humor y cortesía, el cantante se acercó al exmandatario para pedirle que "dejara de aplaudir". Obama, lejos de molestarse, lo tomó con buen humor y accedió con una sonrisa.

La cuarta gala de 'MasterChef Celebrity 9' no solo fue intensa en lo emocional, sino también en lo competitivo. Rubén Ochandiano ha sorprendido a todos al abandonar el programa, alegando que había "dejado de disfrutar la experiencia". Este sorpresivo abandono ha dejado sorprendido a los concursantes y al jurado, mientras Cristina Cifuentesse salvó de la expulsión gracias a su delantal de la impunidad.