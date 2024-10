Rubén Ochandiano dice basta y abandona "Masterchef": "he dejado de pasármelo bien"

Mientras que Cristina Cifuentes evitó la expulsión gracias a su delantal de la impunidad, Rubén Ochandiano dijo basta y se despidió él mismo del concurso de RTVE. Un abandono que llegó tras una complicada prueba final en una cuarta gala bastante emocionante, la que se vivió en la noche de ayer, marcada por la tensión en la prueba por equipos.

Una marcha forzada

Pelayo ganó junto a Hiba la primera prueba del concurso, pero en el duelo por equipo, a pesar de dejar malas sensaciones ambos conjuntos, fue el combinado rojo liderado por el diseñador quienes portaron el delantal negro en la prueba final que eliminaría a un segundo participante en la noche de ayer, (la primera eliminación efectiva, ya que la Cifuentes queda en nada por su condición de inmune). Pelayo, Pocholo, Raúl, Marina, María León, Pitingo, Itziar, Rubén e Inés se pusieron manos a la obra e intentaron replicar un plato de Tiny Food (comida en miniatura).

Antes de comenzar la prueba de eliminación, se ofreció a los participantes la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros, y eligieron a Pelayo. Con el resto de los aspirantes vestidos de negro, la chef Lydia del Olmo explicó el concepto de hidroponía, un sistema de cultivo sin suelo que utiliza soluciones minerales para optimizar el uso de agua, energía y espacio. Este método permite obtener productos de alta calidad, sin desperdicios y respetando el medio ambiente. El reto consistía en preparar un plato de tiny food, o comida en miniatura, utilizando utensilios e ingredientes diminutos, incluyendo productos hidropónicos. Algunos concursantes no lograron captar el concepto, como Marina, quien entregó un plato tradicional, y Rubén, que se excedió con la sal y el aceite. Pocholo presentó un plato sin pulir, mientras que Pitingo, Raúl y María León acertaron tanto en estética como en concepto. Al final de la cata, los jueces señalaron a Pocholo, Itziar y Rubén como los peores del reto.

Sin embargo, antes de la deliberación, Ochandiano decidió abandonar voluntariamente el programa, confesando que había dejado de disfrutar la experiencia y prefiriendo retirarse con gratitud hacia sus compañeros y el jurado. "Yo quiero decir una cosa. Me voy a ir yo porque he dejado de pasármelo bien. Quiero quedarme con lo más rico y prefiero marcharme. Estoy bien y tranquilo. Lo estoy sintiendo así y con todo el respeto y el cariño al programa. Siento que no he acabado de entrar en el programa. Prefiero quedarme con la sensación de cariño y gratitud. Me lo he pasado en grande con vosotros", expresó finalmente el actor madrileño, que dice adiós a "Masterchef Celebrity 9".