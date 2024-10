"Polònia" recrea la "muerte" de Ábalos con Pedro Sánchez como Tino Casal

Pedro Sánchez busca ataúd para Ábalos por sus continuos escándalos cuando aún era Ministro de Trasportes del Gobierno de España. Así parodia el programa televisivo catalán "Polònia" la situación actual que vive el dirigente socialista con quien fuera en su día uno de sus apoyos más fuertes dentro del partido. Pep Plaza, actor que interpreta al Presidente Sánchez, utiliza una canción de Tino Casal, "Eloise", para reflejar cómo se encuentra su relación actual con José Luis Ábalos, un vínculo que ha ido de más a menos.

Una parodia bien cercana a la realidad

Ya de primeras se muestra el desprecio que le tiene Pedro Sánchez a José Luis Ábalos en este sketch, cuando el líder del PSOE le pide a su secretaria que pase "el tonto del culo de Ábalos", cuando el actor que interpreta al ministro ya se encuentra sentado en el despacho del Presidente, mostrando de primeras instancias ese ninguneo hacia el exministro, que alega seguir un tiempo más, ya que le quedan seis meses para llegar a Iberdrola, una clara referencia a las puertas giratorias dentro del Partido Socialista Obrero Español. Seguido de esto empieza a sonar la música del éxito de Tino Casal y Pedro Sánchez, caracterizado como el intérprete, versiona "Eloise" a su manera, cambiándole la letra para explicar su relación actual con José Luis Ábalos, que va claramente de más a menos.

En ella se reflejan varias faltas de respeto del líder socialista sobre su compañero de partido, como por ejemplo, que se equivoca con su nombre, llamándolo Juan Luis, que le pide un ataúd, certificando que estos últimos casos de corrupción serán la muerte política de Ábalos. También canta que tiene su apoyo, siempre y cuando no caigan en el CIS, o que ha caído por unas mascarillas, y no serle fiel, como le ocurrió a Pablo Iglesias. Al final del sketch, Ábalos le pide que si estará dentro del programa de la Amnistía, lo que Pedro Sánchez le confirma espetando que "le da su palabra", a lo que el exministro responde que "si no tiene la de otro", un guiño muy clarividente de que la palabra de Pedro Sánchez a día de hoy vale muy poco.