Risto Mejide se olvida de Ábalos con otro político del PSOE

Risto Mejide ha demostrado una vez más que no tiene reparo en callarse lo que piensa y este lunes no dudó en lanzar una pulla al ex colaborador del magacín vespertino que presenta en Cuatro de lunes a viernes. Jose Luis Ábalos es historia en "Todo es Mentira" y el publicista ha sustituido al exministro del Gobierno de Pedro Sánchez con otro político socialista, exalcalde de Soto del Real desde 2015 hasta 2021 y actual senador por el PSOE, Juan Lobato.

El Secretario General del partido socialista en Madrid hará su debut en el espacio de Mediaset, ocupando el asiento vacío que deja Ábalos en el programa comandado por Risto Mejide, que no desaprovechó la oportunidad de presentar a Lobato como nuevo contertulio de su programa para despotricar y lanzar una pulla contra el antiguo ministro de transportes del Gobierno de España. "Juan Lobato vendrá hasta que salga alguna trama o escándalo y decida dejar de venir, como pasa siempre aquí. Mi compromiso es solo con vosotros, no con los políticos", comentaba el publicista tras el anuncio del fichaje de Lobato, con dardo incluido a José Luis Ábalos, que tuvo la oportunidad el pasado viernes de despedirse del programa que ocupa la primera franja de la tarde en la parrilla de contenidos de Cuatro.

Viernes de despedidas

José Luis Ábalos se despidió de manera abrupta del programa "Todo es mentira", sorprendiendo tanto a la audiencia como a sus compañeros. Durante su despedida, el político agradeció a Marta Flich por el tiempo compartido y manifestó su intención de seguir luchando por su inocencia en relación con el informe de la UCO que lo vincula con la trama Koldo. Ábalos afirmó que continuará colaborando en el proceso judicial, ya que es "el principal interesado y afectado" por la situación. Sin embargo, su marcha no pasó desapercibida para Risto Mejide, quien criticó la decisión del exministro, insinuando que su presencia en los medios se mantendría hasta que surgiera un nuevo escándalo. Estas declaraciones generaron polémica, especialmente tras la contundencia de Ábalos al asegurar que seguirá defendiendo su inocencia ante la justicia, y no en los platos de televisión.