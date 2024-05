La primera semifinal de Eurovisión 2024 supera con creces los datos del año pasado

Eurovisión 2024 dio oficialmente inicio este martes en el Malmö Arena, con la emisión de su primera semifinal. En esta ocasión, La 2 de Televisión Española (RTVE) tuvo el privilegio de llevar la gala a los hogares españoles. La competición fue intensa, con países como Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo asegurando su paso a la siguiente etapa.

Buenos datos de audiencias

La audiencia no se quedó atrás, demostrando un gran interés en el evento. La primera semifinal obtuvo un destacado 5,7% de cuota de pantalla, con una media de 722.000 espectadores frente a los televisores. Pero no solo eso, más de 3,1 millones de usuarios únicos sintonizaron la emisión en algún momento, subrayando el impacto y la popularidad del evento. Lo más llamativo fue el fuerte desempeño en dos grupos demográficos clave. El segmento de 13 a 24 años registró un impresionante 10,7% de share, mientras que el grupo de 25 a 44 años alcanzó un sólido 13,2% de share. Estos datos demuestran el atractivo de Eurovisión no solo entre los espectadores habituales, sino también entre los más jóvenes, asegurando una base sólida de seguidores para el evento. Comparado con ediciones recientes, Eurovisión 2024 comenzó con el pie derecho en términos de audiencia. Esta primera semifinal se convirtió en la más competitiva en cuota en los últimos 15 años, marcando un hito con ese 5,7%.

La vuelta de "Supervivientes" opaca al resto

Supervivientes: Tierra de nadie" retomó su posición como líder en el segundo prime time de la semana, tras ceder brevemente el puesto a "Factor X" y cambiar su día de emisión al miércoles. Con un 16.4% de cuota de pantalla y 1.175.000 espectadores en su franja principal de 23:11 a 01:49h, el programa presentado por Carlos Sobera mantuvo su dominio, aunque ligeramente por debajo de sus últimos registros. Este regreso al martes desplazó a "Hermanos" a la segunda posición, aunque la serie de Antena 3 sigue manteniendo cifras cercanas a su promedio habitual, con un 11.8% de share. A pesar de ello, continúa siendo la principal alternativa al reality de Telecinco, mientras que otras emisiones como el cine en La 1, "Código 10" en Cuatro, y "¿Quién quiere ser millonario?" en laSexta, permanecen en una liga inferior en términos de audiencia.