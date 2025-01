El Príncipe Harry logra las disculpas de Rupert Murdoch

En un giro sorprendente, News Group Newspapers (NGN), propiedad de Rupert Murdoch, ofreció una disculpa "completa e inequívoca" al príncipe Harry por prácticas de espionaje y violaciones a su privacidad cometidas por medios como The Sun y el ya desaparecido News of the World. Según informó la BBC, NGN admitió actividades ilegales que incluyeron escuchas telefónicas, vigilancia y el uso indebido de información personal por parte de investigadores privados contratados entre 1996 y 2011. Además, reconocieron el impacto de la cobertura intrusiva sobre Harry y su madre, la princesa Diana, especialmente durante los años de juventud del príncipe. El acuerdo judicial alcanzado fue calificado por Harry como una "victoria monumental" y una "admisión histórica" de culpabilidad por parte de la empresa mediática. El duque de Sussex denunció que NGN había contratado ilegalmente a más de 100 investigadores en 35,000 ocasiones a lo largo de 16 años, perpetuando una "cultura tóxica" en el periodismo. Su abogado, David Sherborne, destacó que varios responsables de estas prácticas aún ocupan puestos clave en medios de comunicación.

Un acuerdo que evita un juicio prolongado

El caso, que llevaba años en preparación, estaba programado para un juicio de varias semanas. Sin embargo, las negociaciones entre ambas partes llevaron a un acuerdo de última hora que evitó el enfrentamiento en los tribunales. La posibilidad de que Harry tuviera que asumir enormes costos legales en caso de perder, incluso si ganaba parcialmente, fue un factor determinante en su decisión. Aunque los términos económicos del acuerdo no se han divulgado, este caso marca un precedente importante para la industria mediática. NGN ya había reconocido prácticas ilegales en News of the World, pero este acuerdo representa la primera admisión de culpabilidad respecto a The Sun. El príncipe Harry no está exento de futuros enfrentamientos legales. Tiene pendiente un juicio contra el editor del Daily Mail, en el que participan figuras como Elton John y Liz Hurley. Este caso, programado para el próximo año, promete mantener el foco sobre la relación conflictiva del duque con los medios británicos. Mientras tanto, el acuerdo con NGN es un paso significativo en su lucha por la rendición de cuentas y la privacidad.