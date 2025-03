Problemas para una reportera de 'El programa de Ana Rosa' en un cementerio de Rota

Un enfrentamiento entre dos clanes rivales en Rota (Cádiz) durante la madrugada de este sábado ha dejado un trágico saldo de un hombre muerto y otro gravemente herido. Según fuentes policiales, la disputa culminó en un tiroteo en el que la víctima fatal perdió la vida en el acto, mientras que el herido, que recibió dos disparos en el estómago, fue trasladado de urgencia al Hospital de Jerez, donde permanece en estado grave. Hasta el lugar se desplazaron unidades de Seguridad Ciudadana y los grupos de investigación de la policía judicial, además de los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del fallecido. La violencia entre clanes sigue siendo un problema en distintas zonas de la provincia, y este nuevo episodio ha generado preocupación entre los vecinos de Rota. Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, mientras que la policía mantiene un dispositivo especial para evitar posibles represalias tras este enfrentamiento. Dichas represalias han sido desveladas hoy en directo en el entierro en plena emisión de 'El programa de Ana Rosa' que ha estado presente en entierro del joven asesinado.

Una conexión complicada

A las puertas del cementerio en Rota ha estado el magacín matinal de Telecinco, cuya conexión en directo no ha sido un camino de rosas. María Vicente habló con el tío, la madre y la hermana del joven asesinado en la localidad gaditana. Notablemente enfadados, arremetieron contra la familia rival en todo este asunto y cuando comentaron lo que querían comentar se fueron de forma abrupta, tirando incluso el auricular inalámbrico con el cual las protagonistas escuchaban las palabras de la maestra de ceremonias del programa de Telecinco. Una situación compleja la que ha vivido la reportera de Mediaset, que quiso volver a hablar con la familia del fallecido pero eso no fue posible. Ana Rosa se tranquilizó al ver que no le había pasado nada a su compañero y pidió en cámara que este tema parara de una vez por todas.