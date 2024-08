¿Quién es la presentadora de Telecinco que se ha ofrecido para ir a 'First Dates'?

Adriana Dorronsoro, una de los rostros más conocidos del programa matinal 'Vamos a ver' en Telecinco, ha sorprendido a sus compañeros a los espectadores al expresar su deseo de participar en el popular dating show 'First Dates'. Durante la promoción de la nueva temporada de 'First Dates Hotel', Dorronsoro ha aprovechado la ocasión para enviar un mensaje directo al presentador del programa, Carlos Sobera, manifestando su interés en formar parte del elenco.

Durante la emisión del último programa de 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro ha sido encargada de introducir un spot promocional de 'First Dates Hotel', que destacaba la aparición del primo del alcaldeJosé Luis Martínez Almeida. Fue en este contexto que Dorronsoro, conocida por su espontaneidad y cercanía con la audiencia, se confesó una "fiel seguidora del programa" de citas. “Me encanta este programa, yo no me pierdo ningún capítulo. Carlos Sobera, llévame que te voy a dar mucho juego ahí”, declaró la presentadora con entusiasmo, lanzando así una petición formal para ser considerada en una futura edición del show.

Tras su declaración, Adriana Dorronsoro buscó cómplices entre el resto de colaboradores para esta hipotética aventura televisiva. Sin embargo, al no encontrar a ningún otro interesado, bromeó sobre su situación sentimental: “Si alguno más se quiere postular... Ah, no, que aquí todos estáis emparejados. Vaya, soy la única soltera”, comentó, arrancando risas y asentimientos de sus compañeros. La propuesta de Dorronsoro podría abrir la puerta a una interesante iniciativa: una versión VIP de 'First Dates'. La idea de incluir a personalidades conocidas en el programa no solo añadiría un atractivo adicional, sino que también permitiría a la audiencia ver a sus celebridades favoritas en situaciones más personales y cotidianas.

¿Quién es Adriana Dorronsoro?

Adriana Dorronsoro ha ganado popularidad como presentadora del magacín matinal de Mediaset, especialmente durante las vacaciones de Joaquín Prat, cuando asume el mando junto a Alfonso Egea. Su estilo fresco, juvenil y accesible ha caído bien en los espectadores, lo que le ha permitido consolidarse como una de las tantas figuras queridas en la televisión española.