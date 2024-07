'First dates' tiene una nueva camarera, y es Arianna Aragón, hijastra del presentador Carlos Sobera

'First dates' que se estrenó el pasado 23 de julio, cuenta con la presentación de Carlos Sobera, que ejerce como mediador en las citas, Lidia Torrent como la recepcionista que acogerá a los comensales y DJ Keko, que hará de botones y pondrá un poco de música en las veladas. Otro fichaje estrella ha sido el de Arianna Aragón, hija de Sobera. Ahora bien... ¿Qué sabemos sobre su trayectoria en televisión?

Carlos Sobera: "Yo la siento como una hija"

Arianna Aragón nació en Madrid, y creció rodeada por el mundo del espectáculo: su madre es Patricia Santamarina, la actual esposa de Carlos Sobera; su padre es Rody Aragón, primo hermano de Emilio Aragón,además es nieta de Fofó, uno de los payasos más famosos del país. La madrileña decidió seguir los pasos de su familia e introducirse en el mundo del espectáculo, no sin antes estudiar una carrera, y eligió Derecho, como su madre.

Después de pasar su Erasmus en Italia, la joven comenzó a trabajar en la adaptación actual del concurso 'El Precio Justo', que presentaba Carlos Sobera, su padrastro: allí ejerció como una de las azafatas. Además, Sobera y Aragón trabajaron juntos en la obra de teatro Miles Gloriosus.

Sobera reconoció en una entrevista que Aragón es una hija para ella por todo el tiempo que han pasado juntos. "Ella tiene 25 años y yo la conocí con 5, porque Patri y yo llevamos 20 años juntos. Yo la siento como una hija, la he tratado siempre como una hija y ella me ve como un segundo padre", afirmó en la revista Lecturas. "Todos sabemos quién es el padre biológico y no lo discute nadie, pero nuestra relación afectiva y emocional es de padre e hija. Y mi responsabilidad es de padre. Es la hermana de mi hija biológica, somos una familia y así lo sentimos", agregó.

Por otro lado la joven ha hablado sobre su fichaje en 'First Dates' y además de descartar haber tenido privilegios para acceder allí, ha resaltado su admiración por su padrastro: "Hemos coincidido en varios proyectos de televisión y teatro, pero las cosas me las busco yo sola, no me regalan nada porque soy una persona que trabaja mucho. En el trabajo apenas estoy con Carlos, como ha pasado en First Dates Hotel, porque me integro mucho con todo el equipo. Tengo la gran suerte de que está conmigo y de aprender de él", ha asegurado.