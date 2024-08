Carmen Borrego 'explota' en 'Vamos a ver' y obliga a cambiar de preguntas

Carmen Borrego ha vuelto a protagonizar un momento tenso en televisión, en esta ocasión en el programa 'Vamos a ver' donde ejerce como colaboradora. En la última emisión del espacio matinal de Telecinco, la hija de María Teresa Camposse negó a responder preguntas sobre asuntos personales que involucraban a sus hijos, marcando un límite claro en torno a la privacidad de su familia.

La situación se desarrolló durante la sección 'El club social', donde los colaboradores del programa de Joaquín Prat suelen discutir temas de actualidad relacionados con la vida de los famosos. Carmen Borrego se convirtió en el centro de atención debido a los recientes eventos que han rodeado a su familia, incluyendo la noticia del embarazo de su sobrina Alejandra Rubio, las declaraciones de su hijo José María Almoguera y la polémica aparición de Edmundo Arrocet,"Bigote Arrocet", ex pareja de María Teresa Campos.

Borrego fue cuestionada sobre su hijo, quien había sido acusado de ser un "topo" para la prensa del corazón, supuestamente filtrando información sobre su familia. Defendiendo a su hijo, Borrego afirmó: "Me quemo entera porque mi hijo no ha llamado a la prensa", negando así cualquier participación de él en la difusión de noticias familiares.

Carmen Borrego en 'Vamos a ver' Telecinco

El momento más tenso llegó cuando la periodista Nuria Chaverole preguntó sobre la relación entre sus hijos, insinuando posibles tensiones familiares. En particular, Chavero hizo referencia a la hija de Borrego, Carmen Almoguera, cuestionando si la joven, quien es abogada y no una figura pública, mantenía una buena relación con su hermano tras los conflictos familiares. Visiblemente incómoda, Borrego se negó a responder, afirmando tajantemente: "Eso no te lo voy a contestar. Mi hija no es pública". Asimismo, la hermana de Terelu Campos explicó que su hija, dedicada al ámbito legal, no está interesada en el foco mediático y que ella respetaba esa decisión. "No te digo ni sí, ni no; te estoy diciendo que la saco de la ecuación porque ella no quiere y lo respeto", añadió la colaboradora, marcando así un límite claro en cuanto a las cuestiones sobre la vida privada de sus hijos.

"¿Esto que es, una exclusiva, una entrevista?", afirmó finalmente la colaboradora tras ver que sus compañeros de 'Vamos a ver' pretendían seguir preguntado por sus asuntos familiares. Algo que molestó mucho a Carmen Borrego y que hizo que sus compañeros cambiasen el tema de la conversación.