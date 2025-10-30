'Gran Hermano 20' presenta a su primer concursante oficial: quién es y a qué se dedica

Telecinco calienta motores para el estreno de 'Gran Hermano 20' y presenta a su primer concursante oficial: Mamadou, un joven de 22 años que trabaja en Renfe y sueña con convertirse en modelo. La nueva edición del reality del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral comienza el próximo jueves, 6 de noviembre.

Así es Mamadou, el primer concursante oficial de 'Gran Hermano 20'

El regreso de 'Gran Hermano 20' a Telecinco ya tiene su primer gran protagonista. Durante el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, se ha anunciado al primer concursante oficial de esta nueva edición: Mamadou, un joven de 22 años que estudia Administración y trabaja en Renfe, aunque confiesa que su verdadera pasión es el modelaje. Siempre lleva un peine consigo y asegura estar viviendo un sueño tras conocer la noticia: “Muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy flipando, no me lo creo”, dijo visiblemente emocionado. El joven también protagonizó un momento curioso al pedir perdón en directo “a una persona” por haberle mentido sobre su estado de salud para poder asistir a la fase final del casting.

'Gran Hermano 20' llega a las tardes de Telecinco

Telecinco refuerza su apuesta por ‘Gran Hermano 20’ con el lanzamiento de un nuevo espacio diario titulado ‘GH. La Vida en Directo’, que ofrecerá cada tarde a las 20:15 horas una ventana exclusiva a la convivencia dentro de la casa. El formato, producido por Zeppelin (Banijay Iberia), estará presentado por Jorge Javier Vázquez de lunes a jueves, mientras que los viernes tomará el relevo Nagore Robles. Desde el mismo plató donde se celebrarán las galas semanales, el programa conectará en directo con los concursantes para mostrar la última hora del reality, las imágenes más destacadas y las dinámicas clave que marcarán el rumbo de la edición. Además, la audiencia jugará un papel fundamental, ya que podrá participar en decisiones que afectarán directamente al desarrollo del concurso.