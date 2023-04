Quique Peinado no ha dicho que "ser rojeras" le haya cerrado muchas puertas

El presentador vallecano Quique Peinado vuelve a estar en el centro del debate, pero esta vez sin justificación: Él no ha dicho que "ser rojeras" le haya cerrado muchas puertas, tal y como han malinterpretado muchos medios conservadores, en buena medida por culpa de la Cadena SER que así lo transcribió y difundió.

Hay dos momentos claves en la conversación que mantiene Aimar Bretos con el colaborador de 'Zapeando', en el programa radiofónico 'Hora 25' de la cadena de PRISA, en los que se desmontan las supuestas declaraciones victimistas por las que ha sido atacado y tachado de hipócrita Quique Peinado. Hete aquí su transcripción:

"¿Te ha cerrado puertas el ser rojeras?", pregunta el presentador del programa vespertino de la SER; a lo que Peinado contesta que "Sí, claro". Por tanto, no es él quién lo dice, si no que responde afirmativamente a una cuestión que le induce a ello. El copresentador de 'Radio Gaga' no busca la jeremiada sino que lo llevan hasta ella. Y matiza este que "también en la publicidad, y lo entiendo": haciendo ver que el capitalismo prefiere famosos asépticos, incoloros e inodoros antes que uno que se moje políticamente.

¿Que uno de izquierdas tiene más facilidades en la tele que uno de derechas o uno de centro? Pues también. El viento sopla a favor.

El otro momento se refiere a cuando Quique Peinado en un rapto de humildad que parece sincero, al final del clip que ha ofrecido la SER por redes sociales, asegura que "Si yo, ten en cuenta que, nunca esperé estar aquí ni ganar lo que gano ni tener la posición que tengo: ni lo esperé ni lo soñé ni lo quería". Con estas palabras el colaborador de 'Zapeando' está asumiendo que lo gana bien y que tiene un buen puesto; en definitiva, que es un privilegiado y que "lo vivo como un regalo".

La conclusión es que Peinado, que ha metido la pata en unas cuantas ocasiones, es una presa a batir por sus adversarios ideológicos y la cadena SER les ha puesto la pieza en bandeja a estos que, raudos, han acudido al reclamo.