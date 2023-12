Raphael cuenta en 'El Hormiguero' su idilio con la Unión Soviética: "Fue algo tremendo"

'El Hormiguero' empezó anoche la semana con la visita de Raphael. El cantante jiennense reedita su último disco de estudio, bajo el título "Victoria Tour Edition", con el que ha hecho una gira por toda España. El álbum incluye todas las canciones que ha interpretado en él, pero en su versión estudio, además de tres temas a piano y voz.

Raphael aseguró encontrarse "muy bien" a sus 80 años: "de energía un 9,5 sobre 10", preparado para hacer otra gira más: "Termino esta gira el viernes en Zaragoza, y después ya descanso hasta mitad de febrero, que alterno conciertos en América con conciertos en España".

Una última gira en la que canceló tres fechas por estar resfriado: "Fue en los primeros conciertos que daba este año; empezaba a las 22 horas, y conforme iba el concierto avanzando me iba resfriando, y la garganta se resiente. Pero volveré y cumpliré con esas fechas", prometió el cantante.

¿Cuánto dura un concierto del "niño de Linares"? "Con dos horas la gente está satisfecha", comentó.

"A mí me pueden regalar cualquier cosa porque soy una persona que le digo que no a casi nada. El aceite, ahora más que nunca, me parece un regalo de lujo", expresó en relación a los presentes, donde aseguró que "soy espléndido".

El artista linarense lleva en el mundo de la música desde los 4 años: "Yo estaba en un coro de frailes, ahí empecé, y ahí estuve 7 años. Luego quise ser actor, pero como ya se había corrido el bulo de que era cantante me querían para cantar", narró. "Me examiné para artista de teatro, circo y variedades. Ahora es más fácil", contó a modo de anécdota.

Con su tercera película, 'Digan lo que digan' se hizo famoso en la URSS: "Conmigo la Unión Soviética fue algo tremendo. Tengo unos recuerdos de allí impresionantes".

"Llega un momento en que hay canciones que necesito descansar de ellas, pero luego las extraño y las vuelvo a poner", contó el artista sobre llegar a aborrecer los temas. Sin embargo, "el público está muy tranquilo conmigo con que ciertas canciones no voy a dejar nunca de cantarlas".

"Depende de como Dios te haya dotado la garganta", expresó el jiennense en referencia a la voz con el paso del tiempo: "Cuido mi voz todos los días. Si no la oigo me pongo nervioso". ¿Qué consejos daría Raphael para cuidar la garganta? "No fumes, no bebes, no trasnoches. Hay que ser muy formal en esta profesión, como en todas. Es muy rentable ser formal".