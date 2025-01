La Razón te enseña como seguir disfrutando de Disney Channel gratis en España

El pasado 6 de enero, los Reyes Magos de Oriente nos trajeron carbón a todos los niños y niñas de España sin merecerlo. Disney Channel, uno de los canales más importantes de temática infantil y juvenil de nuestra TDT, decía adiós a su dial en España tras 27 años entreteniendo a miles y miles de jóvenes y adolescentes que crecimos viendo las aventuras de "Hannah Montana", "Phineas y Ferb", "Cambio de Clase" o las grandes manualidades de Jordi Cruz y otros artemaniacos en "Art Attack". Un humilde servidor (de la generación del 2000), como muchos de vosotros, lectores, también añora no poder tener sintonizado el canal "Disney Channel" en su televisión, pero la cadena no ha desaparecido de nuestras vidas y podemos disfrutar de todo su contenido, de forma legal y gratuita, por lo que no, no es suscribiéndote a Disney Plus+.

Muy pero que muy sencillo de utilizar

Más de uno puede pensar que Disney Channel ha cerrado para siempre en España, pero esa información es errónea, ya que lo que ha pasado es que ha perdido su dial en la televisión digital terrestre (TDT) de nuestro país. El canal de temática infantil se puede seguir viendo si buscamos en el buscador de YouTube Disney Channel España y encontraremos el canal de la compañía de Walt Disney en un continuo directo, igual que si se estuviera emitiendo en televisión, pero ahora lo hace en el canal de YouTube.

Además de la emisión de los capítulos, el canal de YouTube tiene listas con los mejores momentos de tus series preferidas, así como capítulos enteros de las ficciones que hicieron grande a la cadena. Una oportunidad perfecta para tirar de nostalgia siempre que lo necesites sin necesidad de rascarte el bolsillo de forma extra. Enciendes cualquier dispositivo con acceso a internet, pulsas YouTube, abres el buscador y escribes Disney Channel España y a disfrutar.