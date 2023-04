Las protagonistas de 'La isla de las tentaciones 6' estallan contra las tentadoras

El reality de Mediaset, ‘La isla de las tentaciones 6’, ya roza su recta final. La gala 12 ha levantado ampollas entre las tentadoras -Keyla, Miriam, Irene, y Yaiza- y las protagonistas Naomi, Lydia, Laura, Marina. La presentadora del programa, Sandra Barneda, informó a las chicas que tenían la posibilidad de realizar tres preguntas a las tentadoras para aclarar sus situaciones sentimentales, algo que todas aprovecharon.

El enfrentamiento entre Keyla y Naomi ha provocado una guerra de reproches. ‘’Amor, me voy a quitar las gafas como tú porque de cerca bien que no las necesitas’’, le espetaba la tentadora mientras hacía un gesto referencia al sexo que ha tenido Naomi con Nápoli. Tras este comentario, la novia de Adrián no dudó en llamarla palmera. ‘’Que sepas que te llevas un falso, ha puesto los cuernos a todas y eso te llevas…¿Crees que Adrián se ha enamorado de ti?. ¿Puedes enamorarte de alguien que le ha sido infiel a todas sus parejas?”, le decía la protagonista.

Keyla, por el contrario, quiso dejarle las cosas claras sobre la relación que tiene con Adrián “La conexión que hemos sentido ninguno la habíamos tenido hasta ahora, ha sido brutal y no necesitamos correr para nada. Juzgaré lo que vea y lo que sienta. Lo que estoy viviendo es algo tan bonito que no me voy a dejar llevar por opiniones. Adrián nos ha roto el corazón con el calentón que has sentido con el italiano”, concluía la modelo canaria.

El siguiente enfrentamiento ha sido entre la tentadora Miriam y Lydia. La de Benidorm ha sido clara con la tentadora de su chico usándola para aclarar su relación con Manuel. “Necesito hablar con él, no te voy a faltar al respeto y si lo haces tú la que quedas mal eres tú. ¿Crees que está enamorado de mí?, ¿os habéis dado un beso en la boca?, y por último, ¿crees que saldrá de aquí conmigo”, preguntó Lydia.

La tentadora respondió a las tres preguntas con un ‘’No’’ alegando que la mirada de Manuel no dice que esté enamorado de ella, que no se han besado pero han tenido muchas ganas; y que no saldrá de allí con él porque no está enamorado de ella. Con esas respuestas, la protagonista fue clara en su despedida. “No tengo odio hacia ella porque creo que me ha aclarado mucho más”.

La penúltima en enfrentarse a la hoguera de confrontación ha sido Laura quien tuvo que escuchar como Irene la llamaba ‘’Miss infidelidad’’. Algo que hizo estallar a la gallega. “No tienes ni puta idea. ¿Qué coño sabrás?”, respondía. “¿Crees que después de ver mis imágenes con Saúl él sigue enamorado de mí?”, comenzaba a preguntar Laura.“Sí”.

Después de esta confirmación quiso aprovechar las dos preguntas que le quedaban “¿Os habéis besado?” y “¿Crees que Alejandro está haciendo un papel?”, cuestionaba recibiendo una negativa de la tentadora. ‘‘Has perdido un tío diez y no has sabido respetarlo para nada’’, le espetaba Irene a lo que Laura respondía que Alejandro era un tío de puta madre pero no era el momento ni podía estar con él.

La última en buscar respuestas ha sido Marina. La tentadora de Alex, Yaiza, entró mostrándole un tatuaje que ponía "Ciao Marina’’ confesándole que sería el próximo que Alex llevaría en su piel. La madrileña tras este momento quiso saber si “en algún momento lo ha pasado mal por ella”, a lo que la andaluza afirmó alegando que solo al principio. ‘’Álex es tonto, que ella es muy lista y fuera no van a tener nada. Él ya se dará cuenta de que alguien como yo no la va a encontrar en su vida’’, sentenciaba la protagonista.

Al acabar las hogueras de confrontación Lydia y Marina rechazaron tener la última cita con sus tentaciones a lo que Laura y Naomi aceptaron confesando que se sentían cómodas con sus tentadores.