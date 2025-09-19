RTVE se inspira en la BBC y presenta 'Ordena tu vida' para transformar hogares de forma creativa

RTVE se ha fijado en su homóloga británica para añadir un nuevo formato a su parrilla y, este viernes, ha anunciado la producción de 'Ordena tu vida', un programa cuyo objetivo es reinventar la vida de los participantes, ofreciéndoles ayuda para desprenderse de objetos acumulados, así como redescubrir recuerdos y crear un hogar renovado y funcional.

Así lo ha comunicado la cadena pública a través de una nota de prensa. Se trata de la adaptación española de 'Sort Your Life Out', un formato de All3Media International, creado por Optomen, y que ha emitido BBC One durante seis temporadas. Prueba de su éxito es que se ha distribuido en otros países como Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Alemania, Países Bajos, Finlandia, Nueva Zelanda, República Checa y Bélgica.

A lo largo de cada episodio, los integrantes del programa ayudarán a una familia a transformar completamente su hogar: desprenderse de los objetos acumulados, reorganizar cada rincón, convertir espacios caóticos en hogares prácticos, acogedores y sin estrés, trasladando todas sus pertenencias a un trastero y decidiendo qué conservar y qué dejar ir.

'Ordena tu vida' se presenta como un formato que combinará emoción, transformación y consejos prácticos. Con soluciones creativas de almacenamiento, limpieza profunda y pequeños toques de renovación, el programa mostrará el poder de la organización para mejorar la vida diaria de las familias.

El programa cuenta con numerosos reconocimientos, entre los que se incluyen, una nominación a los BAFTA TV Awards (Mejor Programa Especializado) y a los C21 Format Awards (Mejor Entretenimiento Factual y Mejor Presentador). Además, ha sido galardonado como Mejor Serie Popular Factual en los Edinburgh TV Awards y Mejor Programa de Entretenimiento Factual en los NTA Awards.