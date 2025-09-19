Skyshowtime pone fecha de estreno al regreso a Tenerife de William Levy con ‘Camino a Arcadia’

Tenerife se ha convertido en el lugar idóneo para el actor y modeloWilliam Levy que, tras rodar su última película, 'Bajo un volcán', en tierras tinerfeñas, ya tiene fecha de estreno para otra de sus producciones, cuyo rodaje ha tenido lugar en la isla del Océano Atlántico.

Se trata de 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime que protagoniza junto a Paula Echevarría, y que debutará en la plataforma con los primeros tres capítulos el próximo 10 de noviembre, mientras que los tres restantes se emitirán semanalmente.

La ficción es una producción de Arcadia La Serie en asociación con ViX y SkyShowtime. Está dirigida por Jorge Saavedra, escrita por Lidia Fraga y Jacobo Díaz, y cuenta con la producción ejecutiva de David Martínez, Sergio Pizzolante, Carlos Portela, el propio William Levy y Jeff Goldberg.

Este drama de seis capítulos también está protagonizado por Michelle Renaud e intérpretes españoles de renombre como Andrea Duro, Raúl Peña, Alejandro Nones, Sergio San, Pino Montesdeoca y Nacho Guerreros, entre otros.

Trama

La historia sigue a Pablo, quien lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha libre canario, es conocido por su amabilidad y serenidad en el tranquilo pueblo de Arcadia. Sin embargo, nadie conoce la verdad sobre el oscuro y peligroso pasado de Pablo.

Este personaje, viviendo al límite en México, escapó de su vida violenta para proteger a su hijo Bruno. Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un precio. Su esposa, a quien dejó atrás, nunca lo ha perdonado.

Ahora ha vuelto, lista para destrozar el mundo que ha construido. Mientras viejos secretos resurgen y la tensión crece, Pablo se ve obligado a confrontar su pasado. La premisa de la ficción gira entorno a si su protagonista podrá proteger a su hijo y aferrarse al paraíso que creó o, por el contrario, su vida anterior destruirá todo lo que ama.