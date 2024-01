Silvia Abril: "No voy a ponerme bótox siendo actriz... A veces es más barato hacer terapia"

La cómica y actriz Silvia Abril acudió al programa de laSexta La Roca. Y en la conversación entre la presentadora, Nuria Roca, y la actriz salió la temida crisis de los 50 que, como no podía ser de otra manera, resolvieron con humor y elevadas dosis de realidad. “Pasan muchas cosas a los 50 y es terapéutico encontrar a una mujer que habla de lo que te está pasando o estás a las puertas de lo que te pase. Te puede aliviar”.

Abril acudió al programa para presentar un libro 'Pérdidas de risa' en el que afronta precisamente esta etapa de la vida.

Abordaron distintas cuestiones, entre ellas, una que es estrella: la maternidad. Sobre lo que Silvia Abril no tuvo dudas en afirmar: "No es tan maravillosa, está sobrevalorada, hay cosas que no se cuentan porque si no nos hubiéramos extinguido. También te levantas y eres Robocop, incluso te duelen las plantas de los pies”, contó.

Para hilar con algunos de esos aspectos no tan positivos que se encadenan cuando cumples los temidos 50. “Hay muchos aspectos negativos a partir de los 50 se empiezan a caer cosas... Son cosas normales que ocurran, hay que lidiar con lo que cada edad tiene. Estás viva”, añadió para relativizar la importancia de los hechos.

Operaciones estéticas

Pilar Vidal, que estaba en la mesa, metió el tema de las operaciones estéticas que se había hecho Carmen Lomana, quien no tardó en defenderse argumentando que habían sido retoques. En este aspecto, Silvia lo tuvo claro: “A veces es más barato hacer un poco de terapia que meterte a hacer tratamientos de cara... Me encantan, pero meterme bótox siendo actriz de momento he decidido que no lo voy a hacer. El libro ha sido mi terapia”, remató.