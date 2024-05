“Supervivientes”: un salvado sorpresa, una llamada reconciliadora y una bronca más para Ángel Cristo

“Supervivientes” es el único eslabón que de momento parece funcionarle de momento a Mediaset. Tras conquistar la noche del miércoles festivo con un 17% de cuota de pantalla, “Tierra de nadie” dejó ayer un nuevo concursante salvado, una reconciliación histórica para Telecinco y un nuevo palo para el villano de la edición 2024 de la isla de los famosos, Ángel Cristo.

Una salvación polémica

La emoción estuvo en su punto álgido en "Supervivientes 2024" durante la última salvación semanal, la cual cobró un significado especial al producirse a menos de 24 horas de la expulsión definitiva. Tras más de 50 días de convivencia, Laura Madrueño anunció el nombre del concursante salvado: Arkano.

Sin embargo, esta decisión ha polarizado a los espectadores, quienes critican su aparente falta de implicación en las dinámicas del concurso. Los porcentajes ciegos revelados al inicio de la gala mostraron una distribución del 50%, 17%, 18% y 15%, siendo estos últimos días de votación cruciales tras las nominaciones de Miri Pérez Cabrero, Arantxa del Sol, Arkano y Rubén Torres.La salvación se llevó a cabo mediante una fórmula previamente empleada, donde los concursantes se ubicaron sobre una estructura en el mar. Tras los alegatos, Laura Madrueño anunció que Arantxa del Sol y Miri Pérez seguían nominadas , mientras que Rubén Torres debía enfrentarse a la expulsión. Finalmente, Arkano fue anunciado como el salvado con el mayor porcentaje de votos de la edición, un 50%. A pesar de ello, su aparente deseo de abandonar el programa ha generado controversia entre los espectadores, quienes cuestionan su permanencia frente a concursantes más comprometidos.

¿Reconciliación a la vista con Telecinco?

También hubo momento para la tregua entre la cadena y Sofía Suescun, que llegó con la participación de la influencer navarra en 'Supervivientes 2024'. Sofía, vetada durante años, ha reaparecido en la pequeña pantalla con un emotivo mensaje para su pareja, Kiko Jiménez, justo antes de enfrentarse a la noria salvaje.En el vídeo, Sofía expresó su apoyo incondicional a Kiko: "Hola mi amor. No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos. Hoy vais a enfrentaros a la noria. Cuando estés subido en esos palos, por Dios, te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas. ¡Mucha suerte mi vida! Te amo con locura".

Las lágrimas de emoción de Kiko no se hicieron esperar, agradeciendo el gesto de Sofía: "Llevaba esperando este momento tiempo, el saber de ella. Muchas gracias por el detalle. Te amo muchísimo y necesitaba oírte ya. Voy a darlo todo amor. Te amo y gracias".Este emotivo momento marca un hito en la reconciliación entre Sofía y la cadena, que comenzó a fraguarse cuando Sandra Barneda propuso su intervención. Este acercamiento ilusiona ante una posible vuelta de Sofía a los platós, demostrando que los lazos rotos pueden reconstruirse.

Otro lío para Ángel Cristo

Ángel Cristo ha vuelto a generar controversia en "Supervivientes 2024" al enfrentarse a Laura Madrueño durante el juego de prelíder. Mientras participaba en la dinámica para seleccionar al líder semanal, el concursante decidió ignorar las indicaciones de la presentadora, desatando un tenso momento en el programa.El incidente ocurrió durante una prueba clásica del reality, donde los concursantes debían ajustar el peso de una hamburguesa. Cuando Madrueño llamó a Ángel para pesar su plato, este mostró una actitud de dejadez y, además, se acercó demasiado a la báscula, violando las normas del juego. Laura Madrueño no tardó en reprenderlo en vivo: "Eh, pero bueno. No digas ni mu. Has hecho trampas delante mío y eso no me gusta nada Ángel, que lo sepas. Aquí se me quita a mí la sonrisa. Coge tu plato y siéntate. Ya tenemos tu peso", fueron sus palabras llenas de severidad.

Ante la llamada de atención, Ángel intentó justificarse diciendo: "Sólo he visto ceros". Sin embargo, su comportamiento no pasó desapercibido y generó un ambiente tenso en el programa, evidenciando una vez más su carácter polémico que no deja a nadie indiferente.